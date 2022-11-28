Лобода только в Вильнюсе, бессрочная забастовка общественного транспорта, подарок посольства Израиля и другие новости

Президент Литвы Гитанас Науседа и первая леди Диана Науседане в субботу зажгли главную ёлку Президентского дворца. Рождественская елка, украшена игрушками, созданными людьми со всей Литвы.

Самым популярным стриминговым сервисом для фильмов, сериалов и другого телевизионного контента в странах Балтии является Netflix, которым пользуются около четырех пятых пользователей таких сервисов. Показали результаты исследования, проведенного медиакомпанией Starcom по заказу Samsung. Второе место на этом рынке занимает Amazon Prime Video (используется примерно половиной зрителей), а третье — YouTube (более трети). Cтриминговый сервис Go3 занимает шестое место (им пользуется каждый десятый).

Концерты Светланы Лободы состоятся, но не все. Отменены концерты в Клайпеде, Паневежисе и Шяуляй. Но по заверению организаторов концерт в Вильнюсе состоится, как и планировалось 5 декабря. Организатор концертов предлагает поменять билеты отмененных концертов в Клайпеде, Паневежисе и Шяуляй на билеты на концерт в Вильнюс. Будут выбраны лучшие свободные места. Заявки на обмен билетов принимаются до 4 декабря. Если обмен не подходит, то предлагают заполнить форму возврата билета: https://www.bilietai.lt/lit/ticket-refund-application или https://www.ticketmarket.lt/lt/p/puslapis/bilietu-grazinimo-prasymas

Возврат денег начнется с 12 декабря 2022 года. Заявки принимаются до 20 декабря 2022 года.

Министерство внутренних дел Литвы меняет порядок въезда иностранцев, чтобы в нашу страну не въезжали граждане враждебных государств, которые могут представлять угрозу нацбезопасности и общественному порядку. Надеются, что это поможет защититься от россиян, скрывающих свою реальную биографию. Глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сказала LNK, что после вступления в силу нового порядка приезжающие в Литву граждане некоторых стран должны будут ответить на множество вопросов.

«Россиянам, и, быть может, иностранцам других категорий, которые укажет Департамент госбезопасности (ДГБ), ДМ предоставит дополнительные вопросники об их прошлом, возможных связях со спецслужбами, службами госбезопасности и правоохраной этих стран. Им придется ответить на эти вопросы. Если они не ответят, их заявку на вид на жительство или визу не примут», – указала LNK Гудзинскайте.

Профсоюз «Вильнюсского общественного транспорта» сообщал о том, что 5 декабря начнется бессрочная забастовка. Портал MadeinVilnius.lt опросил своих читателей, чтобы узнать, как они к этому относятся. Большинство читателей, поддерживает водителей. Забастовка должна была состояться в октябре, но из-за переговоров ее отложили. Позже стало ясно, что забастовка все же будет, поскольку администрация компании вышла из соглашения, в соответствии с которым обещала с ноября увеличить зарплаты работников на 1/10 часть. 60% участников опроса одобряют решение профсоюза компании провести забастовку. Еще 26% поддерживают работников компании, но не хотели бы забастовки. Забастовку не поддерживают всего 11% респондентов, еще 3% сказали, что это неактуальный для них вопрос.

Работы по строительству в столице олимпийского бассейна в Лаздинай в основном завершены, его открытие ожидается в феврале следующего года, сообщил вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

«По нашим оценкам, выполнено 99% работ, остались еще мелкие работы по установке стеклопакетов, отделке, но они связаны с перебоями в цепочке поставок, поскольку заказы задерживаются. Остается только заменить осветительные сети и выполнить некоторые земляные работы», — сказал BNS вице-мэр.

Напомним, что летом Вильнюсское самоуправление объявило о намерении открыть бассейн в этом году.

В Музее денег появился новый экспонат – «Золотой слиток». Это точная копия стандартного золотого слитка, покрытого настоящим золотом. Его вес точно такой же, как у любых золотых слитков, охраняемых в хранилищах (вес 12 кг 44 г). Каждый посетитель музея может попробовать поднять его, испытать свои силы и потрогать настоящее золото.

Бывшая глава страны Даля Грибаускайте поделилась в Facebook фотографией, на которой видно, что у нее во дворе уже зажглась праздничная ёлка.

Посольство Израиля преподнесло подарок Вильнюсу по случаю приближающегося 700-летия и 30-летия установления дипломатических отношений между Израилем и Литвой. Жители Вильнюса и гости города уже могут увидеть его в Старом городе, на ул. Bazilijonų 6B. Это новая работа «Open gallery», созданное совместными усилиями израильских и литовских художников. Его создала Зоя Север, художница из Израиля, а перенесли на стену жилого дома литовские художники Мартинас Ивинскас и Виктория Старыгина.

Во время визита премьер-министра Ингриды Шимоните в Киев была открыта мемориальная доска с ее именем на «Аллее храбрых», посвященной самым активным сторонникам Украины.

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