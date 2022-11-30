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Литовское золото на Culinary World Cup 2022, Рождественская елка Кретинги, жестяные банки для украинских солдат и другие новости

Автор Эвелина Никанорова
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Кондитер-виртуоз из Литвы Довиле Валентиене завоевала золотую медаль за художественную шоколадную скульптуру Pastry Artistic-Chocolate showpiece на одном из самых престижных кулинарных чемпионатов Culinary World Cup 2022 в Люксембурге, где соревнуются самые талантливые, креативные, изобретательные мастера своего дела.

Литовское золото на Culinary World Cup 2022, Рождественская елка Кретинги, жестяные банки для украинских солдат и другие новости

Фото: welovelithuania.lt 

Министерство внутренних дел предлагает продлить режим чрезвычайного положения на границе с Россией и Беларусью до 16 марта включительно из-за войны в Украине и волны нелегальной миграции.

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Компания столичного муниципалитета «Vilniaus viešasis transportas» заявляет, что улучшает условия для водителей и других сотрудникови столичного общественного транспорта повышает заработную плату, но профсоюз не отказывается от запланированной на следующей неделе забастовки. Напомним, забастовка пройдет 5 декабря. На дороги Вильнюса выйдет только половина автобусов и троллейбусов.

Литовское золото на Culinary World Cup 2022, Рождественская елка Кретинги, жестяные банки для украинских солдат и другие новости

Фото: madeinvilnius.lt 

Виадук на дороге из Вильнюса в Тракай планируют отремонтировать в следующем году.

Литовское золото на Culinary World Cup 2022, Рождественская елка Кретинги, жестяные банки для украинских солдат и другие новости

Фото: madeinvilnius.lt 

Политическая партия «Русский альянс» не будет выдвигать своих кандидатов на выборах мэра и Городского совета в Клайпеде в марте следующего года. Руководитель партии Тамара Лоханкина на вопрос, не ставится ли таким образом «крест» над «гробом» партии, ответила:

«Однозначно, да!» По ее словам, когда 20 лет назад партия создавалась, было «другое настроение». «Сейчас мы чувствуем себя немного уставшими, нам нечего предложить молодежи», – сказала она.

Литовское золото на Culinary World Cup 2022, Рождественская елка Кретинги, жестяные банки для украинских солдат и другие новости

Фото: Мартинас Вайнорюс

На Ратушную площадь Кретинги прибыла Рождественская елка. Огромную 15-метровую серебристую ель подарила городу Неринга Биченкене. Она рассказывает, что елка около 20 лет росла во дворе ее дома, и расставаться с ней было непросто. Зато радостно, что теперь елочка принесет радость всем горожанам. Она будет украшена гирляндой из 20 тыс. белых лампочек и 300 серебристых шаров. Огни на елке зажгутся в субботу в 17 часов, а праздничные мероприятия в Кретинге будут продолжаться с пятницы, 2 декабря, до воскресенья.

Литовское золото на Culinary World Cup 2022, Рождественская елка Кретинги, жестяные банки для украинских солдат и другие новости

Фото: welovelithuania.lt 

В пятницу, 2 декабря, Алитус завершит год в качестве Культурной столицы Литвы праздничным мероприятием и зажжение огней на городской елке. Тех, кто будет присутствовать на празднике — или следить за ним во время прямой трансляции, — ждут волшебная Рождественская сказка, лазерное шоу, концерт и, конечно же, Kalėdų senelis. Начало праздника в 17:30.

Литовское золото на Culinary World Cup 2022, Рождественская елка Кретинги, жестяные банки для украинских солдат и другие новости

Фото: welovelithuania.lt 

Записаться к врачам Каунасской клиники по телефону будет проще. В колл-центре Каунасских клиник теперь работает 29 регистраторов. Позвонив по номеру телефона (8 37) 703 370, вы можете зарегистрироваться к врачам, работающим в разных отделениях клиник.

Литовское золото на Culinary World Cup 2022, Рождественская елка Кретинги, жестяные банки для украинских солдат и другие новости

Kauno klinikų nuotr.

6 декабря в Вильнюсе в помещении «Miesto Laboratorija» состоится презентация фотопроекта «Литовская семья стала больше на целую Украину». В съёмках приняли участие семьи литовцев, принявшие у себя в домах временных переселенцев, и сами украинцы, которых приютили в Литве местные жители после начала полномасштабной войны в Украине. Автор проекта, фотограф Тата Ларк признаётся: своим проектом она хотела отблагодарить литовцев за то, с каким радушием они приняли у себя вынужденных покинуть свои дома украинцев. С 9 по 30 декабря фотоработы Таты Ларк будут выставлены в «Create Culture Space» по адресу ул. Karmelitu 5, где каждый желающий сможет их посмотреть. Вход на выставку свободный.

Литовское золото на Culinary World Cup 2022, Рождественская елка Кретинги, жестяные банки для украинских солдат и другие новости

Автор фотопроекта Тата Ларк. Фото из личного архива

Дед Мороз (Kalėdų Senelis) и гномы Вильнюса просят жителей жертвовать жестяные банки, из которых сделают окопные свечи для украинских солдат. Банки нужно принести в Вильнюсскую резиденцию Деда Мороза, которая располагается в баре «Mano guru» по адресу ул. Vilniaus 20. Резиденция Деда Мороза в Вильнюсе заработала 26 ноября. В резиденции гномы и Дед Мороз проводят культурные программы и мастер-классы для детей.

Литовское золото на Culinary World Cup 2022, Рождественская елка Кретинги, жестяные банки для украинских солдат и другие новости

Больше новостей: #StandWithUkraine

Литовское золото на Culinary World Cup 2022, Рождественская елка Кретинги, жестяные банки для украинских солдат и другие новости

SRTF fondas — Tautiniu mazumu departamentas

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