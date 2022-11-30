Литовское золото на Culinary World Cup 2022, Рождественская елка Кретинги, жестяные банки для украинских солдат и другие новости

Кондитер-виртуоз из Литвы Довиле Валентиене завоевала золотую медаль за художественную шоколадную скульптуру Pastry Artistic-Chocolate showpiece на одном из самых престижных кулинарных чемпионатов Culinary World Cup 2022 в Люксембурге, где соревнуются самые талантливые, креативные, изобретательные мастера своего дела.

Министерство внутренних дел предлагает продлить режим чрезвычайного положения на границе с Россией и Беларусью до 16 марта включительно из-за войны в Украине и волны нелегальной миграции.

Компания столичного муниципалитета «Vilniaus viešasis transportas» заявляет, что улучшает условия для водителей и других сотрудникови столичного общественного транспорта повышает заработную плату, но профсоюз не отказывается от запланированной на следующей неделе забастовки. Напомним, забастовка пройдет 5 декабря. На дороги Вильнюса выйдет только половина автобусов и троллейбусов.

Виадук на дороге из Вильнюса в Тракай планируют отремонтировать в следующем году.

Политическая партия «Русский альянс» не будет выдвигать своих кандидатов на выборах мэра и Городского совета в Клайпеде в марте следующего года. Руководитель партии Тамара Лоханкина на вопрос, не ставится ли таким образом «крест» над «гробом» партии, ответила:

«Однозначно, да!» По ее словам, когда 20 лет назад партия создавалась, было «другое настроение». «Сейчас мы чувствуем себя немного уставшими, нам нечего предложить молодежи», – сказала она.

На Ратушную площадь Кретинги прибыла Рождественская елка. Огромную 15-метровую серебристую ель подарила городу Неринга Биченкене. Она рассказывает, что елка около 20 лет росла во дворе ее дома, и расставаться с ней было непросто. Зато радостно, что теперь елочка принесет радость всем горожанам. Она будет украшена гирляндой из 20 тыс. белых лампочек и 300 серебристых шаров. Огни на елке зажгутся в субботу в 17 часов, а праздничные мероприятия в Кретинге будут продолжаться с пятницы, 2 декабря, до воскресенья.

В пятницу, 2 декабря, Алитус завершит год в качестве Культурной столицы Литвы праздничным мероприятием и зажжение огней на городской елке. Тех, кто будет присутствовать на празднике — или следить за ним во время прямой трансляции, — ждут волшебная Рождественская сказка, лазерное шоу, концерт и, конечно же, Kalėdų senelis. Начало праздника в 17:30.

Записаться к врачам Каунасской клиники по телефону будет проще. В колл-центре Каунасских клиник теперь работает 29 регистраторов. Позвонив по номеру телефона (8 37) 703 370, вы можете зарегистрироваться к врачам, работающим в разных отделениях клиник.

6 декабря в Вильнюсе в помещении «Miesto Laboratorija» состоится презентация фотопроекта «Литовская семья стала больше на целую Украину». В съёмках приняли участие семьи литовцев, принявшие у себя в домах временных переселенцев, и сами украинцы, которых приютили в Литве местные жители после начала полномасштабной войны в Украине. Автор проекта, фотограф Тата Ларк признаётся: своим проектом она хотела отблагодарить литовцев за то, с каким радушием они приняли у себя вынужденных покинуть свои дома украинцев. С 9 по 30 декабря фотоработы Таты Ларк будут выставлены в «Create Culture Space» по адресу ул. Karmelitu 5, где каждый желающий сможет их посмотреть. Вход на выставку свободный.

Дед Мороз (Kalėdų Senelis) и гномы Вильнюса просят жителей жертвовать жестяные банки, из которых сделают окопные свечи для украинских солдат. Банки нужно принести в Вильнюсскую резиденцию Деда Мороза, которая располагается в баре «Mano guru» по адресу ул. Vilniaus 20. Резиденция Деда Мороза в Вильнюсе заработала 26 ноября. В резиденции гномы и Дед Мороз проводят культурные программы и мастер-классы для детей.

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