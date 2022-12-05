Забастовка в столице, Рождественская ёлка в Друскининкай, мероприятие «Мой город – Висагинас» и другие новости

С 2023 года в Литве подорожают не только энергоресурсы и вода, но и вывоз мусора. Это подорожание обусловлено повышением налога на свалки и общей инфляцией. Центры утилизации отходов отмечают, что время для повышения налога выбрано неудачное, а министерство успокаивает, говоря, что подорожание будет сравнительно небольшим. Об этом пишет ru.DELFI.lt.

Министерство иностранных дел Литвы пытается продлить экспозицию оригинала акта о независимости от 1918 года, который в 2017 году обнаружили в политическом архиве министерства иностранных дел в Берлине. Исполняющая обязанности главного архивариуса Литвы Дайва Лукшайте сообщила, что если ничего не изменится, в декабре документ вернется в архив МИДа Германии. В 2018 году, согласно договору между Германским архивом и Управлением главного архивариуса Литвы и Литовским государственным историческим архивом, документ был передан Литве для экспонирования максимум на пять лет.

В понедельник вступают в силу санкции в отношении российской нефти и ее продуктов, объявленные Евросоюзом полгода назад. В зависимости от конкретного кода продукта часть санкций вступает в силу 5 декабря, другие — 5 февраля 2023 года. Как пишет портал LRT, в железнодорожной компании Lietuvos gelezinkeliai утверждают, что у них пока нет данных о том, сколько Россия планирует перевозить таких грузов и каковы квоты на эту продукцию.

Завершен очередной этап планирования железнодорожной территории Rail Baltica — определены конкретные территории, земельные участки и их части, через которые будет проходить железнодорожная линия «Rail Baltica» на участке Каунас-Вильнюс. У вильнюсцев есть возможность с 2 декабря до 4 января ознакомиться с подготовленным проектом документа в Вильнюсском городском самоуправлении. Документы доступны в холле первого этажа возле доски объявлений.

Забастовка водителей общественного транспорта в столице. На улицы вышло менее половины автобусов, но большая часть рейсов троллейбусов осуществляется. Расписание ищите на сайте stop.lt и в приложении m.Ticket. Рекомендуется проверять их менее чем за час до отправления и планировать поездки с учетом времени. Расписания в режиме реального времени также доступны в приложениях Google Maps и Trafi.

В Каунасе идет капитальный ремонт моста Трех дев, возвышающегося над рекой Нямунас и соединяющего Панямуне с улицей Биржишку. С 5 декабря это пешеходно-велосипедное сообщение будет полностью закрыто почти на год. Мост получит новое покрытие, перила, освещение и другие важные изменения. Пока идут работы, жителям рекомендуется объезжать через мост Панемуне.

В воскресенье зажглись праздничные огни на Рождественской елке в Друскининкай. И хотя в этом году елка украшена традиционным нарядом и королевской золотой короной, художественные световые инсталляции позволили создать новый образ – одеяние елочки засияло ослепительным бриллиантовым сиянием.

В Таураге тоже зажгли рождественскую елку и открыли аллею 70 елей. Впервые с 16 по 18 декабря в городе будет курсировать рождественский поезд для детей.

В Кретинге после нескольких лет вновь зажгли на ратушной площади огни на живой елке. Гирлянда из 20000 лампочек и 300 елочных украшений серебряного цвета дарят праздник горожанам и гостям города.

10 декабря в 18.00 в зале «Драугисте» ВКЦ (ул. Парко, 7) состоится самое важное событие года для висагинцев «Мой город – Висагинас». Во время праздника будут объявлены номинанты на 2022 год, награжденные за заслуги перед Висагинским самоуправлением!

Сегодня, 5 ноября, отмечается Международный день волонтеров. С начала войны в Украине почти 47 000 жителей Литвы хотя бы раз вызвались оказать помощь украинцам. Этой добровольной деятельности они отдали более полутора миллионов часов своего времени.

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