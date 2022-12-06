Резиденция Каледу Cенялиса, безопасная вода из-под крана, ёлка в Шяуляй и другие новости

В Литве безопасно пить воду из-под крана. Недавно интернет-портал «Travel Awaits» для путешественников добавил Литву в список стран, где якобы не рекомендуется пить воду из-под крана. Ассоциации ответственного управления водными ресурсами «Vandens jėga» Марюс Швайкаускас заверяет, что эта информация вводит в заблуждение и что в Литве безопасно употреблять воду из-под крана. Литва использует воду только из подземных скважин. Другие европейские страны используют такую ​​воду гораздо меньше. В Европе, кроме Литвы, только Дания обеспечивает себя подземными водами, в то время как, например, Франция, Швеция, Великобритания и Норвегия используют для своих нужд только 40% подземных вод.

Центр регистров: в ноябре – самое низкое количество сделок с недвижимостью в этом году. В ноябре в Литве было зарегистрировано около 9,6 тыс. операций с недвижимостью. По словам аналитиков Центра регистров, это самый скромный месячный результат в этом году. В последний раз меньшее количество зарегистрированных сделок с недвижимостью было зафиксировано во время пандемии в мае 2020 года, говорится в сообщении центра.

Корзина самых дешевых продуктов питания в магазинах Литвы в ноябре подорожала, согласно анализу портала мониторинга цен pricer.lt. По сравнению с октябрем средняя корзина самых дешевых продуктов питания в октябре подорожала на 0,7% (0,52 евро), а по сравнению с ноябрем прошлого года – на 33,3% (18,51 евро) дороже.

Превышение допустимой скорости или небезопасная скорость – основная причина ДТП в Литве. Поэтому Литовская дирекция автомобильных дорог с компанией ИТ CGI Lithuania внедрили новое программное оборудование для управления скоростью и предупреждения (GVIS). В зависимости от погодных условий, это оборудование будет менять допустимую скорость на дорогах Литвы. Водителям придется внимательно следить за знаками, они указывают максимальную допустимую скорость при конкретных условиях. Информационная система уже работает, сообщается в пресс-релизе.

Граждане России и Беларуси, желающие получить вид на жительство в Литве или национальную визу, должны будут заполнять специальную анкету, и указанная в ней информация будет иметь решающее влияние на решение о пребывании таких лиц в стране. Об этом сообщает Департамент миграции. Если иностранец отказывается от заполнения анкеты или заполняет ее не полностью, его заявление даже не будет принято. Департамент миграции может направить эту анкету и другим иностранцам.

Второй день забастовки водителей. На улицах Вильнюса снова было слишком мало автобусов и троллейбусов, не хватает около 50 водителей, хотя в понедельник председатель профсоюза Вильнюсского общественного транспорта (ВВТ) Альгирдас Маркявичюс пообещал, что усилия будут сделано, чтобы обеспечить это. По последним данным, бастуют 472 рабочих, также сообщается, что переговоры зашли в тупик.

В эти дни в столице проходят показы оперы-перформанса Saulė ir jūra («Солнце и море») Ругиле Барзджюкайте, Вайвы Грайните и Лины Лапелите, удостоенного престижного «Золотого льва» Венецианской биеннале искусств. Перформанс демонстрируется на необычной для театрального искусства площадке, в Вильнюсском таксопарке, — зрители наблюдают за действием, находясь на восьмиэтажном серпантине парка. А в технических работах по реализации проекта приняла компания Grinda, которая специально для перформанса доставила из Аникщяй 25 тонн кварцевого песка.

Вильнюсская городская клиническая больница в Антакальнисе планирует расширение. В ней будет построена новая пятиэтажная пристройка для размещения 10 операционных залов с дополнительными помещениями. Пациенты смогут попасть в новые операционные Вильнюсской городской клинической больницы из существующего здания по новому переходу, а реанимационные отделения будут объединены и переведены в новое здание.

На Антакальнисском кладбище в Вильнюсе во вторник начинают демонтаж памятника советским воинам. По сообщению столичного муниципалитета, памятник советским воинам, состоящий из пяти стел, будет демонтирован, чтобы не повредить его, и работы планируется завершить через несколько недель. Самоуправление обещает передать вывезенные скульптуры Национальному музею Литвы.

Шяуляй подготовил для жителей города целый цикл праздничных мероприятий Kalėdos Šiauliuose. Эмблему предрождественского периода «Рождество в Шяуляе» создал дизайнер Вилмантас Дамбраускас. На эмблеме изображены деревянные игрушки, как будто сошедшие с герба города, — медведь и бык. А еще — Каледу сенялис, который держит в руках знак Города солнца. Рождественская елочка Шяуляя зажжется в 17 часов 10 декабря. А празднования года стартуют уже в этот четверг, 8 декабря.

Аникщяй подготовил множество мероприятий на предрождественский период. В выходные уже зажглась золотая елочка. Первые пассажиры уже посетили на Рождественском поезде резиденцию Каледу Cенялиса. А впереди еще рождественские ярмарки и выставки, мастер-классы по декорированию пряников и многие другие развлечения.

На получение Национальной премии в области культуры и искусства в этом году в Литве претендуют 12 человек, среди претендентов — погибший в Украине режиссер Мантас Кведаравичюс, сообщило Министерство культуры. Кандидатуры были отобраны специальной комиссией после оценки деятельности 30 претендентов в сфере культуры и искусства. 12 декабря станут известны шесть лауреатов Национальной премии в области культуры и искусства, выбранные из этих претендентов.

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