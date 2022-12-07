«Почта Литвы» сообщает о мошенниках, подарки от компании Neakivaizdinis Vilnius, новые монеты и другие новости

Литовская дирекция автомобильных дорог с участием компании ИТ CGI Lithuania внедрили новое программное оборудование для управления скоростью и предупреждения на дорогах страны. В соответствии с ПДД, есть максимальная скорость движения по конкретным дорогам. Например, летом на магистралях — 130 км/ч, зимой — 110 км/ч; на скоростных дорогах 120 км/ч летом и 110 км/ч — зимой. Однако правила требуют руководствоваться знаками. Новые знаки относятся к группе предупреждающих и запрещающих. Указанную максимальную скорость надо соблюдать, она официальная. На литовских дорогах Вильнюс – Каунас – Клайпеда (A1), Каунас – Мариямполе – Сувалки (A5), на Паневежской окружной дороге (A17) и на дороге Вильнюс – Паневежис (A2) уже стоит больше 100 новых знаков, на которых информация может меняться. Ими управляет созданная CGI Lithuania программа, и водителям следует руководствоваться знаками.

«Почта Литвы» сообщает, что в последнее время вновь активизировались мошенники, рассылающие от имени компании SMS-сообщения, в которых они пытаются вымогать у людей деньги и личные данные. Эти сообщения оформлены так, что напоминают настоящую стилистику «Почты Литвы» — используется логотип компании, цвета и графические символы, указываются контакты «Почты Литвы». В своих сообщениях мошенники требуют дополнительной платы за доставку. «Почта Литвы» просит обратить внимание, что не взимает дополнительную плату в размере 0,17 евро. В письмах, которые отправляет «Почта Литвы», никогда не даются ссылки на прямые платежи, не запрашиваются данные платежных карт и т.п. Будьте осторожны, не переходите по ссылкам и не производите никаких платежей после получения подозрительного сообщения. Если вы уже ввели данные своей платежной карты, надо немедленно обратиться в банк, а если вы пострадали от действий мошенников, — то в полицию.

Жители Литвы перед праздниками едут в Польшу не только за продуктами, но и за подарками. Это подтверждают и компании, которые возят заказанные в Польше товары – работы у них прибавилось, пишет lrytas.lt. Глава портала Pricer.lt Арунас Визицкас тоже отмечает, что в Польше цены ниже. Например, мясо дешевле на 30–50%, а сыр, 1 кг которого стоит в Литве около 10 евро, в Польше можно купить за 4. Он сказал, что в Польше есть немало скидок на игрушки, косметика тоже в два раза дешевле.

На прошлой неделе появилось сообщение компании Ignitis сообщила о том, что 40 000 клиентов не будет предоставлена возможность пользоваться планом без срока действия с нефиксированными ценами (речь идет только о том плане, в котором цены менялись каждых полгода). Во вторник компания уточнила, что пользователи могут выбирать другие планы, а могут не согласиться с переменами, но это не означает, что цена не изменится. Об этом пишет портал ru.DELFI.lt. Государственная служба регулирования энергетики отмечает, что независимый поставщик не может менять договор в одностороннем порядке, а клиент может не согласиться с изменениями. Однако, по данным Службы, в этом случае все условия договора остаются в силе, а это значит, что если по договору цена меняется раз в полгода, то она и изменится.

Началась последняя в этом году выдача продуктовых наборов более чем 210 000 малоимущих жителей страны. В разных самоуправлениях она продлится до самых праздников. В декабре вместе с продуктами питания в наборах будут также предметы гигиены — средство для стирки одежды, шампунь, зубная паста и щетка. О точном времени выдачи помощи можно узнать в самоуправлении или на страницах Maisto banko, «Продовольственного банка».

Поиск информации о могилах родственников станет проще. Необходимые данные можно найти на портале www.cemety.lt. При поиске конкретного места захоронения достаточно ввести имя и фамилию умершего в поле поиска. Результаты будут еще более точными после ввода региона и конкретных кладбищ.

Neakivaizdinis Vilnius приготовил к праздникам целых четыре подарка и приглашает жителей и гостей столицы: побродить по городу, выполняя задания ориентационной игры; познакомиться с новым маршрутом городских легенд; полюбоваться елками в разных местах города с Картой елочек; а также каждый день открывать страницу новой столичной легенды в соцсетях и даже участвовать в розыгрыше призов.

Подробности — https://neakivaizdinisvilnius.lt/straipsniai/kaledos-su-neakivaizdiniu-vilniumi-seku-seku-vilniu-miestas-burtu-pilnas/

В центре Вильнюса, недалеко от парламента, находится мост Любарто, который не может похвастаться хорошим состоянием. Портал madeinvilnius.lt пишет, что на это жалуются вильнюсцы в интернете. Между тем столичное самоуправление капитального ремонта моста не планирует, но ямы на проезжей части дорожные службы должны заделать, рассказывает портал.

«В течение трех лет планируется капитальный ремонт покрытия моста», – сообщает муниципалитет.

Начатый во вторник снос советских скульптур на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе посольство России называет «варварским глумлением» и призывает международные организации дать оценку этим действиям самоуправления, сообщает BNS. Как пишет портал LRT, снос шести стел, установленных в память о советских солдатах, начался во вторник, невзирая на примененные Комитетом ООН по правам человека меры временной защиты. Между тем Министерство юстиции и столичная мэрия утверждают, что комитет ООН ввели в заблуждение о том, что памятник будет осквернен, а находящиеся рядом останки перезахоронены. По словам властей, намерений делать это нет. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявляет, что у него нет сомнений в том, что это «символ советской идеологии, который не имеет ничего общего с захоронениями», и что его убирают «законно и обоснованно».

В среду Банк Литвы выпускает в обращение коллекционную серебряную монету номиналом 10 евро, посвященную борьбе Украины за свободу. Большая часть средств, полученных от монет, пойдет на помощь Украине. Цена монеты 96,8 евро, из них 70 евро будут переведены на счет, открытый Национальным банком Украины для сбора гуманитарной помощи.

Чтобы помочь жителям Украины пережить тяжелую зиму, Красный Крест Литвы объявляет акцию по сбору спальных мешков и призывает людей приносить чистые бывшие в употреблении или новые спальные мешки. Акция пройдет по всей Литве 10-11 декабря. Красный Крест указывает города и адреса, где будет организована акция по сбору спальных мешков: Вильнюс – ул. Упес, 9 (парковка рядом с ТЦ CUP), Висагинас – ул. Вильтес, 1, Электренай – ул. Драугистес, 20, Каунас – арена «Жальгирис», Расейняй – ул. Жемайтес, 6А, Вилкавишкис – ул. Кястуче, 5, Таураге – ул. В. Кудиркос, 2А, Шяуляй – ул. Васаре 16-осес, 46, Клайпеда – пл. Тургаус, 26 (парковка рядом с главным входом на рынок), Паневежис – ул. Парко, 12, Рокишкис – ул. Витауто, 25, Утена – ул. Лауко, 19А, 2 э., Укмерге – ул. Мишку, 29, Алитус – ул. Юозапавичяус, 33.

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