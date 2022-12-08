Поезда в Варшаву и Краков, столичная забастовка, рождественская гастрономическая ярмарка и другие новости

С 11 декабря из Вильнюса начнут курсировать поезда в Варшаву и Краков. Жители Литвы очень заинтересовались возможностью путешествий по этому маршруту, пишет Delfi.

«В первые дни, когда была начата продажа билетов, LTG Link продала несколько сотен билетов на декабрьские рейсы», – сказала представитель АО «Литовские железные дороги» Котрина Дзикарайте.

По ее словам, самые популярные даты — 16, 26 и 27 декабря, на эти дни почти все билеты проданы.

«Поезд будет курсировать ежедневно, поэтому у клиентов выбор будет большой», – сказала Дзикарайте.

Она напомнила, что билеты можно купить как через LTG Link, так и на сайте партнеров PKP Intercity — www.intercity.pl.

Годовая инфляция в ноябре (по сравнению с ноябрем 2021 года) достигла 22,9%, а среднегодовая инфляция составила 18,8%, сообщил в четверг Департамент статистики. Годовая инфляция снижалась второй месяц подряд: в сентябре она составила 24,1%, а в октябре — 23,6%.

В среду парламентский Комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) одобрил предложение запретить проживающим в Литве гражданам России и Беларуси приобретать оружие и владеть им. По словам председателя комитета Лауринаса Кащюнаса, это верный шаг как с точки зрения безопасности, так и в плане ценностей.

Артурас Зуокас снова баллотируется в мэры Вильнюса и дал порталу LRT интервью. Он обещает трамваи, стадион и будет искать виновных в сужении улиц.

Поскольку муниципальная компания Vilniaus viešasis transportas (VVT) и профсоюз не смогли добиться прогресса в переговорах, в четверг в столице продолжается забастовка водителей. Об этом пишет портал Delfi.

«Забастовка продолжается, и, судя по действиям компании, забастовка продолжится и на следующей неделе. Мы не видим прорыва, желания говорить, мы не видим, чтобы компания стремилась к консенсусу», — сказал BNS в среду председатель профсоюза VVT Альгирдас Маркявичюс.

«Как раз профсоюз не демонстрировал и не демонстрирует стремления к скорейшему поиску решений и заключению договоренностей», — сказал руководитель предприятия Дарюс Алекнавичюс.

Дворец правителей представляет выставку серебряных драгоценностей из собраний вильнюсских коллекционеров. Здесь можно увидеть древнейшие сохранившиеся изделия, созданные в Великом княжестве Литовском в XVII веке, и работы мастеров XVIII–XIX в., следовавших традициям Вильнюской школы ювелирного дела.

В Вильнюсе произошла почти детективная история, рассказывает портал madeinvilnius.lt. Жители столичного района Виршулишкес обнаружили, что Гринч похитил у них елку, которая росла там много лет. Правда, такая же елка появилась в другом столичном районе — Каролинишкес. И выяснилось, что из одного района города в другой елку переместил не Гринч, а столичное самоуправление. Муниципалитет с таким прозвищем не согласен, и говорит, что ель не нужно было бы рубить, если бы здесь не было тепловых сетей.

«В связи с ожидаемой реконструкцией тепловых сетей нам пришлось спилить одну ель, которая росла прямо над теплотрассой. Однако еще до того, как ее убрали, было решено, что елку отдадут Каролинишской сянюнии для украшения к празднику», — прокомментировало Вильнюсское городское самоуправление.

«Лукишская тюрьма 2.0» в столице продолжает рождественские мероприятия. На прошлой неделе здесь открылся каток, сегодня стартует рождественская гастрономическая ярмарка, которая продлится до 11 декабря. Координаты ярмарки.

Часы работы:

IV 16:00 – 22:00

V 16:00 – 22:00

VI 12:00 – 22:15

VII 12:00 – 22:15

В пятницу, 9 декабря, стартует Вильнюсский международный кинофестиваль для детей и молодежи. До 18 декабря показы фильмов будут проходить в кинотеатрах Вильнюса, Каунаса, Укмерге и других городов Литвы! Тщательно отобранные фильмы кинофестиваля для всей семьи пригласят отправиться в приключения, исследовать серьезные темы семейных отношений и дружбы, а также перенесут вас на неожиданные рождественские каникулы! Подробности

В среду, 14 декабря, в 18 часов в столичном Доме историй (ул. T. Kosciuškos, 3) состоится открытие выставки Aš esu vilnietis, «Я вильнюсец». Выставка, приуроченная к юбилею столицы, приглашает погрузиться в цикл из 50 историй, которые охватывают период в 700 лет. Все истории связаны с Вильнюсом и вильнюсцами. Выставка, как и сам Вильнюс, будет насыщенной и чрезвычайно разнообразной. Однако все истории будут свидетельствовать об одном – все мы вильнюсцы и сообща создаем город, независимо от того, родились мы в нем или сроднились с городом позже.

С девизом Gruodis šventinis mėnuo («Декабрь – праздничный месяц») Бирштонас начинает марафон самых красивых праздников года. Уже в эту субботу, 10 декабря, в 17 часов в Бирштонасе зажгутся огни на рождественской елке и самой высокой смотровой башне в Литве. По улицам курорта пройдет парад, гостей праздника встретят Каледу Сенялис и другие сказочные персонажи.

В свете подготовки Европы к принятию нового потока военных беженцев из Украины, Литва сейчас может принять около 6-8 тысяч украинцев, заявила министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене.

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