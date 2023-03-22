Главные проблемы страны, уроки астрономии и философии в школе, рекламная кампания с помощью искусственного интеллекта и другие новости

Согласно последнему опросу Евробарометра, 64% жителей Литвы считают инфляцию одной из двух важнейших проблем страны

Следующей по важности проблемой страны 23% респондентов из Литвы назвали общую экономическую ситуацию, на втором месте — энергоснабжение — 19%. Международное положение назвали 17% опрошенных, налоги — 14%, здравоохранение – 11%. Большинство людей заявили, что они довольны своей жизнью: так считают 77% опрошенных в Литве.

Избирательная акция поляков Литвы — Союз христианских семей обжаловала результаты выборов мэра Вильнюсского района

По итогам выборов кандидат от партии Вальдемар Урбан проиграл кандидату от Социал-демократической партии Литвы Роберту Духневичу. А кандидат в мэры от партии «Свобода и справедливость» в Висагинасе Даля Штраупайте будет добиваться повторного проведения второго тура выборов на должность муниципального управляющего.

Все жалобы, которые могут повлиять на результаты выборов, должны быть расследованы до утверждения окончательных результатов. Заседание ГИК по заверению результатов выборов назначено на пятницу, 24 марта, в 10:00.

В Игналине во вторник состоялся пересчет голосов во втором туре выборов мэра

После пересчета победитель остался неизменным. Согласно первоначальным данным, мэром был избран кандидат от крестьян и зеленых Лаймутис Рагайшис.

Сейм Литвы призывает к международному признанию России террористическим государством и включению членов действующих там политических партий в санкционные списки ЕС

Во вторник за такую резолюцию проголосовали 114 депутатов, воздержавшихся не было.

Фермеры в четверг могут приехать к зданию парламента на тракторах

Фермеров не убедили ответы премьер-министра Ингриды Шимоните на представленные ей вопросы в связи с решением молочного кризиса и усилия министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса по получению помощи в ЕК. Об этом пишет ru.Delfi.lt. В четверг у здания парламента состоится митинг, фермеры будут требовать спасти сельское хозяйство.

Со следующего учебного года школьники смогут изучать астрономию, философию, географию, информационные технологии, мусульманскую религию суннитского толка и др.

По словам представителей Департамента образования Национального агентства по образованию, впереди несколько изменений. Ученик, получающий среднее образование, должен будет выбрать хотя бы один предмет из следующей группы предметов: история, география, экономика и предпринимательство, философия. Все они будут иметь 3 урока в неделю, а выпускники смогут выбрать для сдачи государственный экзамен по выбранному предмету. В настоящее время национальные экзамены на аттестат зрелости организуются только по истории и географии (по старой общеобразовательной программе). Об этом пишет портал LRT.

«Почта Литвы» планирует расширение сети почтоматов

В ближайшее время почтоматы нового поколения LP Express Eco будут интегрированы в существующую сеть почтоматов. Они будут доступны в местах с небольшим объемом посылок. Согласно планам, в 2023 году будет установлено несколько десятков почтоматов такого типа. Напомним, что в настоящий момент «Почта Литвы» установила более 350 своих почтоматов по всей стране.

В последнее воскресенье марта начнется новый авиационный летний сезон

Как сообщают Lietuvos oro uostai,

с 26 марта Brussels Airlines возобновит прямые рейсы из Вильнюса в важный для бизнеса и политики Брюссель,

Austrian Airlines возобновит рейсы в Вену,

а airBaltic с начала мая возобновит рейсы в Берлин

В дополнение к существующим маршрутам,

Ryanair предложит новые и обновленные маршруты в Афины и Франкфурт с 26 марта, Корфу с 1 июня и Варну с 3 июня.

Wizz Air возобновит полеты в Осло с 27 марта. С 28 марта авиакомпания будет выполнять рейсы в Рим. С началом летнего сезона Wizz Air также будет летать в Малагу с 10 июля.

В дополнение к существующим маршрутам airBaltic предложит новые маршруты: со 2 мая авиакомпания начнет полеты в Малагу и Пальма-де-Майорку, а с 4 мая — в Ираклион.

В связи с началом сезона велосипедов и самокатов Дорожная полиция напоминает водителям этих транспортных средств, что они являются участниками дорожного движения

А значит, обязаны придерживаться установленных правил и не мешать пешеходам. За нарушения грозят штрафы до 230 евро. Помимо этого сотрудники полиции рекомендуют проверять исправность тормозов, звуковых сигналов, а также наличие светоотражателей или фонарей.

За рубежом запущена первая кампания Keliauk Lietuvoje , созданная с помощью искусственного интеллекта

Национальное агентство по продвижению туризма Keliauk Lietuvoje использовало программу искусственного интеллекта MidJourney для создания сюрреалистичных видов нашей страны, в которых есть новый взгляд на литовские города, природу и даже холодный борщ. А результаты этих экспериментов вдохновили агентство на новую рекламную кампанию Lithuania – an experience to share («Литва – опыт, которым стоит поделиться»), которая пригласит иностранных туристов посетить Литву и испытать то, что только имитирует искусственный интеллект.

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