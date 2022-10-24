Нововведение: два столичных перекрестка можно пересекать по диагонали

На дорогах столицы — нововведение. Два городских перекрестка пешеходы смогут пересекать по диагонали, сообщает Вильнюсский муниципалитет. На пересечениях улиц Dariaus ir Girėno – Kapsų – Šaltkalvių, а также Pylimo – K. Kalinausko – Palangos нанесены временные дополнительные пешеходные переходы.

«На перекрестке ул. Dariaus ir Girėno – Kapsų – Šaltkalvių уже 6 лет зеленый свет одновременно загорается во всех направлениях. Пешеходы это заметили и стали пользоваться удобным способом — переходят через дорогу наискосок. Итак, такие переходы какое-то время уже существуют, а сейчас мы нанесли разметку, чтобы не было сомнений относительно порядка движения. Мы надеемся, что такие перекрестки станут обычным делом и в других местах», – сказал вице-мэр Томас Гульбинас.

Второй такой перекресток находится рядом с Центральной поликлиникой на ул. Pylimo (Pylimo – K. Kalinausko – Palangos). Его тоже можно будет пересекать по диагонали.

Для обеспечения безопасности пешеходов на этих перекрестках постоянно будут следить за потоком автомобилей и пешеходов. Водителей о нововведении предупредят дорожными знаками, а при необходимости продолжительность сигналов светофора можно будет скорректировать. Пилотный проект продлится полгода, после чего эксперты оценят данные наблюдений и дадут свои рекомендации.

К слову, недавно диагональный пешеходный переход появился и в Каунасе. Оказывается, диагональные переходы в мире — не редкость. Их обычно устанавливают вблизи центров притяжения, где высокие пешеходные потоки.

В Каунасе первый пешеходный переход в форме буквы «X» оборудован на оживленном перекрестке улиц, где пересекаются пешеходные маршруты в сторону аллеи Лайсвес, обновленной площади Виенибес и площади Студентов. На пересечении улиц Донелайче и Майроне красный сигнал светофора горит одновременно для всех транспортных средств, поэтому пересекать перекресток на зеленый свет пешеходы могут по диагонали.