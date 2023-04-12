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«Очень странные дела» станут мультсериалом

Автор Эвелина Никанорова
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Сериал «Очень странные дела» получит анимационный спин-офф.

Как сообщает Variety, над проектом работают шоураннеры популярного телешоу Netflix Росс и Мэтт Дафферы. Сценарий написал Эрик Роблес из Flying Bark Productions, наиболее известный как создатель мультсериалов Nickelodeon «Фанбой и Чам Чам» и «Глюкотехники», премьера последнего из которых состоялась на Netflix еще в 2020 году.

«Очень странные дела» станут мультсериалом

кадр из сериала «Очень странные дела»

– Мы всегда мечтали об анимационных «Очень странных делах» в духе субботних утренних мультфильмов, на которых мы выросли, и увидеть, как эта мечта реализована, было абсолютно захватывающим, — говорится в заявлении Дафферов. – Мы невероятно поражены тем, что придумали Эрик Роблес и его команда — сценарии и иллюстрации просто невероятны, и нам не терпится поделиться с вами подробностями! Приключения продолжаются…

Съемки пятого, финального сезона, «Очень странных дел» начнутся в мае, дата премьеры пока не объявлена.

Источник: InterMedia

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