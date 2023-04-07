От 20 до 60 евро за комплект. Куда отдать покрышки на хранение?

С 1 апреля закон позволяет переобувать автомобиль с «зимы» на «лето». Накануне обещанного синоптиками потепления на шиномонтажах наблюдается ажиотаж. Параллельно автовладельцам предстоит решить насущный вопрос: где хранить покрышки? RADIO•R изучило цены и условия в вильнюсских сервисах, предоставляющих такую услугу.

Чем больше радиус — тем дороже

За последние годы услуга «гостиница для шин» стала чрезвычайно популярной. Теперь ее оказывают шиномонтажи, автодилеры, ремонтные сервисы.

Это десятки компаний в крупных городах, большинство из которых легко найти в интернете. Достаточно вбить в строку поисковика фразу «padangų saugojimas» («хранение покрышек»).

Удобная услуга — на руку автовладельцам, многих из которых избавили от головной боли. Во-первых, отныне покрышки не забирают жизненное пространство — никаких колес на балконах и в коридорах! Во-вторых, за относительно небольшую сумму шины можно доверить специалистам, которые знают как обращаться со столь капризным материалом.

Небольшое исследование этого рынка в Вильнюсе, проведенное корреспондентом RADIO•R, показало, что большинство компаний, предлагающих такие услуги, готовы принять покрышки. Хотя в одном из сервисов нам сообщили, что «мест уже нет».

Стоимость услуги составляет от 20 до 60 евро за хранение комплекта шин для легкового автомобиля в течение полугода (не более шести месяцев).

Почему такой разброс цен? Цена зависит от нескольких факторов – в частности, от размера шин. Чем больше радиус — тем дороже.

Критерием, повышающим стоимость, также может быть принадлежность автомобиля к классу внедорожников. В одном из сервисов назвали такие расценки: комплект для легковушки — 40 евро за полгода, для кроссоверов — 50 евро за тот же период.

Подводные камни и обязательные допуслуги: внимательно ознакомьтесь с условиями!

Прежде чем выбрать сервис, рекомендуем внимательно ознакомиться с правилами. Некоторые компании могут выставлять дополнительные условия. К примеру, обязательство воспользоваться шиномонтажем у этой же фирмы.

В других компаниях готовы принимать только комплект из четырех шин, и ни покрышкой меньше!

Важно также расположение склада. Ехать ради экономии в несколько евро далеко по трассе может быть нецелесообразно.

Нелишним будет расспросить, какие дополнительные услуги предлагает шинный отель. Например, если сервис не предлагает условия по шиномонтажу, то есть ли услуга по доставке покрышек. В некоторых случаях это может быть решающим фактором.

Извечный вопрос: вертикально или горизонтально?

При выборе «гостиницы для своих шин» рекомендуем также обращать внимание на то, что сервис действительно квалифицированно обращается с колесами.

Помогут как отзывы в интернете, так и подробный расспрос сотрудников компании об условиях хранения покрышек. Хорошая компания ничего скрывать не будет и продемонстрирует склад клиенту.

На что обратить внимание? Пожалуй, самое главное, чтобы в помещение не проникали прямые солнечные лучи — ультрафиолет действует губительно на структуру резины, снижает ее эластичность, вызывает образование трещин.

Склад также не должен быть сырым (влажность не более 50-60%), там необходимо поддерживать положительную температуру и не допускать больших ее перепадов.

Не менее существенно, в каком положении полгода будут находиться шины. Обычно их хранят горизонтально, вертикально или в подвешенном состоянии.

Но, как говорится, не все то, что хорошо шинам с дисками, полезно «голым» покрышкам.

Так, резину без дисков рекомендуется хранить вертикально. Хотя многие складывают горизонтально, – а это может привести к деформации нижних покрышек. В особенности, если штабель превышает высоту в два метра.

А вот с шинами на дисках ситуация менее однозначная. Специалисты до сих пор спорят насчет вертикального хранения: кто-то считает, что это допустимо, но нужно периодически проворачивать колесо (раз в месяц, но будут ли этим заниматься сотрудники «отеля»?), а кто-то говорит, что это может негативно сказаться на ходовых характеристиках во время езды.

Однако в чем мнения сходятся, так это в том, что шины с дисками можно хранить горизонтально и в подвешенном состоянии. Хорошо хоть тут эксперты солидарны, и нет повода ссориться!

Еще рекомендация: перед тем как отдать шины на хранение, советуем помыть резину, очистить протектор от камушков и прочего сора, а также высушить.

Часто покрышки хранят в целлофановых пакетах, которые выдают на шиномонтажах. Однако плотно заворачивать колеса нежелательно: образовавшийся конденсат может негативно влиять на состояние резины. Рачительные автовладельцы на этот случай приобретают специальные чехлы.