Отдых на море. Как распознать смертельно опасное обратное течение

Череда трагедий на взморье и десятки спасенных утопающих в последние дни в очередной раз напомнило о коварстве Балтики. Флаги, запрещающие купания, спасатели вывешивают не просто так. Однако если затягивает в море, то нужно помнить о правилах, которые могут спасти вашу жизнь.

Обратное течение. Как определить, где купаться опасно

Специалисты рассказывают, как распознать смертельно опасное коварное течение – отбойное (иногда называют обратное или возвратное).

Одно из таких наглядных видеоинструкций от пользователей социальной сети Facebook Андрея Исподникова и YouTube Гедиминаса Устинавичюса.

На кадрах ниже можно увидеть, как волны идут к берегу слева и справа, при этом по центру волн нет. Их нет как раз из-за возвратного течения. Это первый и главный признак, что на таком участке купаться смертельно опасно. Посмотрите, как это выглядит на практике.

А это видео с дрона. Сверху также хорошо видны изломы волн. В некоторых местах – как будто туннели. Волн среди них нет.

Обратное (или отбойное) течение — это стихийно возникающее морское прибрежное течение, перпендикулярное линии берега. Обычно оно возникает во время отлива в местах, где около берега имеются песчаные косы, рифы или отмели.

Из-за них вода не может вернуться в море равномерно, поэтому основной поток устремляется с большой скоростью в пролив между препятствиями и угасает сразу за ними.

В результате образуется сильное течение, способное мгновенно унести человека на несколько десятков метров от берега. Ширина течения варьируется от 3 до 50 метров, а скорость потока воды в нем — от 2 км/ч до 20 км/ч.

Что делать и чего не делать

Если вы почувствовали, что вас потащило в море, постарайтесь крикнуть или подать знак окружающим, чтобы те оповестили спасателей. Не паникуйте и ни в коем случае не гребите против течения.

Вместо этого попробуйте плыть параллельно берегу: если течение не очень сильное, вам, скорее всего, быстро удастся из него выбраться. Если же выплыть из течения не получается, то экономьте силы и плывите вперед по течению.

Оно довольно быстро ослабнет, и тогда вы сможете отплыть в сторону, а затем вернуться.

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