Отдых с ребенком возле водоема. Правила поведения у воды

На отдыхе с детьми очень важно помнить правила поведения у воды. И главное правило – ни на секунду не оставлять ребенка без присмотра. Не отворачиваться, ведя с кем-нибудь оживленную беседу, не отводить взгляда от ребенка.

Что важно помнить взрослым

Даже если на вышках возле водоема следят за порядком спасатели – никто не в состоянии уследить за каждым человеком. Поэтому чтобы не допустить непоправимого – родители должны сами отвечать за безопасность своих детей.

Это правило остается неизменным и в том случае, если родители просят кого-то присмотреть за малолетним ребенком. Никто не присмотрит за вашим ребенком лучше, чем вы сами.

Кроме того, не стоит купаться в непроверенных местах или местах с илистым дном.

А еще — не позволяйте ребенку резко забегать в воду сразу после еды или после того, как он перегрелся на солнце. Резкая смена температур может вызвать шок и неприятные последствия.

Ну и, как показывает опыт, не стоит полагаться на всевозможные надувные средства для плавания. Они не настолько надежны, чтобы рисковать своим ребенком.

Что надо знать детям

Существуют и правила, которые важно объяснить ребенку на отдыхе возле водоема. Есть невинные шутки и игры, которые добавляют радости отдыху, а есть опасные забавы.

Например, такие, как шуточные попытки

утопить приятелей,

неожиданно столкнуть кого-то в воду,

тянуть кого-нибудь за руки и ноги, и так далее.

Нельзя прыгать в воду в непроверенных местах. И, конечно же, не надо в шутку звать на помощь.

И еще

Нелишним будет вспомнить о том, что тонущие люди не всегда ведут себя так, как показывают в фильмах. Чаще всего они не зовут на помощь криками: «Помогите!» или «Тону!», а тонут молча. У них попросту нет сил на такие активные действия. И нет возможности вздохнуть глубоко, чтобы закричать и привлечь к себе внимание. Очень часто беда происходит на глазах у множества людей, а они этого даже не замечают.

Поэтому если вы увидите человека, который, как поплавок, вертикально погружается в воду, или барахтается в воде, но не может плыть, — срочно зовите спасателей! Самостоятельно бросаться на помощь тонущему человеку нужно только тогда, когда вы уверены, что сможете ему помочь.