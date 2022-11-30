Площадки DĖK’ui приглашают участвовать в конкурсе по созданию шедевров из вторсырья

Подарок не обязательно покупать, и он не обязательно должен быть новым. С таким посылом обращаются к жителям столицы площадки обмена хорошими вещами DĖK’ui. И предлагают в честь 700-летия Вильнюса обновить уже использованные вещи и создать настоящие шедевры из вторичного сырья.

В декабре и январе в разных уголках столицы будут проходить бесплатные творческие мастерские, а самые оригинальные работы затем попадут на выставку.

По случаю предстоящего 700-летия Вильнюса ожидается настоящий вихрь подарков. С начала декабря до середины января два десятка бесплатных мастер-классов пригласят творчески взглянуть на бывшие в употреблении вещи самых разных людей — школьников, семьи, пенсионеров и целые сообщества социальных сетей. Регистрация на творческие мастерские уже открылась, количество мест ограничено.

Условия для конкурсных работ

Важно не только создавать что-то новое из предметов, уже выполнивших свое первое предназначение, но и учитывать другие условия. Работа должна помещаться в подарочную коробку, стороны которой 70 х 70 х 70 см, а надпись специального дизайна «700» в честь юбилея Вильнюса должна доминировать на белом фоне.

Это может быть открытка, украшенная карандашной стружкой. Картина, скомпонованная из дорожных карт и билетов на автобус. Подушка или футболка, украшенные самыми разными единичными пуговицами. Отреставрированная деревянная шкатулка для украшений. Цветочный горшок, украшенный мозаикой из осколков чего-то разбитого. Организаторы не ограничивают фантазию авторов.

«Создавать из того, что стало ненужным, – весело и полезно. Если постараться, то результат может стать отличным подарком. Не зря ведь говорят: что для одного – мусор, для другого – сокровище. Самое главное — выбрать тот вид отходов, который больше всего вдохновляет на творчество», — советует Симонас Сонкинас, который превращает сломанные скейтборды во впечатляющие произведения искусства.

Ожидаются и работы, выполненные самостоятельно. Их можно до 16 января 2023 года предоставить:

На площадку DĖK’ui на ул. Tuskulėnų, 39 – со вторника по пятницу (13:00 – 18:00 час.)

В галерею DĖK’ui на ул. Klaipėdos, 2 – со вторника по пятницу (12:00 – 18:00 час.)

В мастерские DĖK’ui, Senjorų avilys, ул. Kubiliaus, 2 – с понедельника по пятницу (9:00 – 17:00 час.)

В UAB „VAATC“ на ул. Lvivo, 89-75 – с понедельника по четверг (8:00 – 16:00 час.)

Авторов работ просят в нескольких предложениях на отдельном листе изложить идею подарка и выбранную технику. Работу надежно упаковать, указав имя автора Vilnius 700 и контактные данные, по которым с ним можно связаться, хотя это не обязательно.

25 января, в день 700-летия Вильнюса, в галерее DĖK’ui на улице Клайпедос, 2 в Вильнюсе самые оригинальные работы будут представлены на выставке. Они также попадут в каталог, посвященный выставке, а затем будут выставлены на благотворительном аукционе DĖK’ui.

Авторов десяти самых впечатляющих работ ждут практичные подарки от VAATC и других партнеров проекта.

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