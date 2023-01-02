Отдых в Литве По Литве с гидом

По Литве с гидом. 12 интересных мест страны, которые стоит посетить

Автор RADIO•R
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В наступившем году мы продолжаем путешествия по Литве с гидом, и сегодня Анна из проекта Vilnius4you.ru представляет свой личный список из 12 интересных мест нашей страны.

По Литве с гидом. 12 интересных мест страны, которые стоит посетить

По Литве с гидом. 12 интересных мест страны, которые стоит посетить

Каждый год начинается с постановки каких-то целей. А что, если поставить себе цель путешествовать? Запланируйте одну поездку в месяц и наслаждайтесь более интересным досугом, знакомясь со страной.

Наверное, у каждого есть свой список мест, которые хочется посетить, но что-то почему-то не складывается… Давайте в 2023 году посетим их вместе?

Если такого списка у вас нет, выбирайте из моего! Думаю, одну-две идеи путешествий в нем найдет для себя каждый. Готовы?

12 интересных мест в Литве

1. Парк развлечений Žalvario в районе Molėtai — понравится и большим, и маленьким. Более удобен к посещению в теплое время года.

По Литве с гидом. 12 интересных мест страны, которые стоит посетить

Фото из личного архива автора

2. Пешеходный/велосипедный поход по Куршской косе. Незабываемое путешествие в место с уникальной природой. Если решите проехать на велосипеде всю Куршскую косу — желательно немного потренироваться заранее.

По Литве с гидом. 12 интересных мест страны, которые стоит посетить

Фото из личного архива автора

3. Музей слепых в Каунасе. Уникальное место, где можно на себе почувствовать, что ощущают незрячие. Необходимо регистрироваться заранее.

По Литве с гидом. 12 интересных мест страны, которые стоит посетить

Фото из личного архива автора

4. Прогулка по природной тропе. Эта тропа отличается от познавательной: идешь просто по лесу, по заранее заданному ориентиру. Одна из таких троп проходит по реке Žiežmara. Начало у Paparčių piliakalnio.

По Литве с гидом. 12 интересных мест страны, которые стоит посетить

Фото из личного архива автора

5. Музей шоколада в Шяуляй. Даже если вы не любите шоколад, вам здесь понравится! Ведь самому тогда можно поучаствовать в мастер-классе, а любителей шоколада отправить на дегустацию.

По Литве с гидом. 12 интересных мест страны, которые стоит посетить

Фото — sokoladomuziejus.lt

6. Курган Шляпа Наполеона — одна из красивейших природных достопримечательностей на пути в Бирштонас. А по дороге загляните в региональный парк Аукштадваре, там много интересного.

По Литве с гидом. 12 интересных мест страны, которые стоит посетить

Фото — geraprienuose.lt

7. Фуникулер в Каунасе. В Каунасе сохранились два фуникулера 30-х годов прошлого века. Путешествие в них недолгое, но запоминающиеся. А еще можно подняться на крышу костела Воскресения Христа, откуда открывается отличная панорама на весь Каунас.

По Литве с гидом. 12 интересных мест страны, которые стоит посетить

8. Тросовый плот через Нерис. Уникальная система, благодаря которой на другой берег Нериса можно переправить даже машину! Найдете его в Čiobiškės. Доступно лишь в теплое время года.

По Литве с гидом. 12 интересных мест страны, которые стоит посетить

Фото из личного архива автора

9. Карьеры известняка и глины в Новой Акмене. Очень рекомендую любителям необычных локаций — там кажется, что ты на Марсе.

По Литве с гидом. 12 интересных мест страны, которые стоит посетить

Фото из личного архива автора

10. Антигравитационный холм в Kruonis. Это место интересно тем, что гравитация там действует абсолютно по-другому. Попробуйте испытать это на холме, выключив передачу и остановив автомобиль. Когда отпускаешь педаль тормоза, машина едет вверхПо Литве с гидом. 12 интересных мест страны, которые стоит посетить

11. Тропа босоногих. Достаточно экстремальное развлечение, ведь вам надо будет босиком пройтись по разным местам и испытать свою выдержу. Тропы найдете в Аникщяй, Йонаве и других районах Литвы. Доступно в теплый период.

По Литве с гидом. 12 интересных мест страны, которые стоит посетить

Фото — infoanyksciai.lt

12. Поход на байдарках по красочным местам — Ūla, Vilnelė, Žeimena и другим рекам. Уникальные ощущения от созерцания первозданной природы обеспечены!

По Литве с гидом. 12 интересных мест страны, которые стоит посетить

Фото из личного архива автора

Надеюсь, мой список поможет вам составить свой собственный план мест для посещения. И не забывайте делиться впечатлениями!

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