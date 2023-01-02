По Литве с гидом. 12 интересных мест страны, которые стоит посетить

В наступившем году мы продолжаем путешествия по Литве с гидом, и сегодня Анна из проекта Vilnius4you.ru представляет свой личный список из 12 интересных мест нашей страны.

Каждый год начинается с постановки каких-то целей. А что, если поставить себе цель путешествовать? Запланируйте одну поездку в месяц и наслаждайтесь более интересным досугом, знакомясь со страной.

Наверное, у каждого есть свой список мест, которые хочется посетить, но что-то почему-то не складывается… Давайте в 2023 году посетим их вместе?

Если такого списка у вас нет, выбирайте из моего! Думаю, одну-две идеи путешествий в нем найдет для себя каждый. Готовы?

12 интересных мест в Литве

1. Парк развлечений Žalvario в районе Molėtai — понравится и большим, и маленьким. Более удобен к посещению в теплое время года.

2. Пешеходный/велосипедный поход по Куршской косе. Незабываемое путешествие в место с уникальной природой. Если решите проехать на велосипеде всю Куршскую косу — желательно немного потренироваться заранее.

3. Музей слепых в Каунасе. Уникальное место, где можно на себе почувствовать, что ощущают незрячие. Необходимо регистрироваться заранее.

4. Прогулка по природной тропе. Эта тропа отличается от познавательной: идешь просто по лесу, по заранее заданному ориентиру. Одна из таких троп проходит по реке Žiežmara. Начало у Paparčių piliakalnio.

5. Музей шоколада в Шяуляй. Даже если вы не любите шоколад, вам здесь понравится! Ведь самому тогда можно поучаствовать в мастер-классе, а любителей шоколада отправить на дегустацию.

6. Курган Шляпа Наполеона — одна из красивейших природных достопримечательностей на пути в Бирштонас. А по дороге загляните в региональный парк Аукштадваре, там много интересного.

7. Фуникулер в Каунасе. В Каунасе сохранились два фуникулера 30-х годов прошлого века. Путешествие в них недолгое, но запоминающиеся. А еще можно подняться на крышу костела Воскресения Христа, откуда открывается отличная панорама на весь Каунас.

8. Тросовый плот через Нерис. Уникальная система, благодаря которой на другой берег Нериса можно переправить даже машину! Найдете его в Čiobiškės. Доступно лишь в теплое время года.

9. Карьеры известняка и глины в Новой Акмене. Очень рекомендую любителям необычных локаций — там кажется, что ты на Марсе.

10. Антигравитационный холм в Kruonis. Это место интересно тем, что гравитация там действует абсолютно по-другому. Попробуйте испытать это на холме, выключив передачу и остановив автомобиль. Когда отпускаешь педаль тормоза, машина едет вверх

11. Тропа босоногих. Достаточно экстремальное развлечение, ведь вам надо будет босиком пройтись по разным местам и испытать свою выдержу. Тропы найдете в Аникщяй, Йонаве и других районах Литвы. Доступно в теплый период.

12. Поход на байдарках по красочным местам — Ūla, Vilnelė, Žeimena и другим рекам. Уникальные ощущения от созерцания первозданной природы обеспечены!

Надеюсь, мой список поможет вам составить свой собственный план мест для посещения. И не забывайте делиться впечатлениями!