По Литве с гидом. Куда в столице отправиться в дождливую погоду? (Подсказка: в музей!)

Сегодня в рубрике «По Литве с гидом» – необычное путешествие. Жителям столицы для того, чтобы отправиться в него, даже не придется садиться в поезд и куда-то ехать. Главный консультант RADIO•R по путешествиям, Анна из проекта Vilnius4you, сегодня предлагает список замечательных мест, которые можно посетить в плохую погоду.

Любите ли вы ходить в музеи? У многих поход в музей вызывает такую ассоциацию: «скучное созерцание картин под монотонный рассказ экскурсовода». Не так ли?

Но сегодня я подготовила для вас список столичных музеев, после посещения которых вы точно полюбите такой досуг!

Музей денег (ул. Totorių, 2/8)

Этот музей многие пропускают, а зря! Он считается одним из самых интересных музеев Литвы. Здесь вниманию посетителей – интерактивная экспозиция, аудиогид на русском языке и даже бесплатный вход.

Музей энергетики и техники (ул. Rinktinės, 2)

Этот музей пополнил мой личный список любимых музеев из-за новой экспозиции «Зал трансформаций». Сюда я рекомендую приходить самым любознательным – здесь очень понятно и наглядно рассказывают об энергии, а также о том, какими способами ее можно добывать. В последнее воскресенье месяца – вход свободный.

Музей полиции (ул. Birželio 23-osios, 16)

Этот музей работает уже почти год, но многие о нем еще даже не слышали. Экспозиция рассказывает об огнестрельном оружии, использовавшемся в разные периоды времени, а также о спецзащите, радиосвязи, средствах контроля скорости, служебном обмундировании, наградах и других интересных атрибутах полиции, ставших частью истории. Музей бесплатный, но принимает по предварительной регистрации.

Музей Вильнюса (ул. Vokiečių, 6)

История создания этого музея насчитывает почти сто лет, но открыт он был только в 2021 году. Экспозиции музея показывают Вильнюс с разных ракурсов, а каждые полгода посетителей ожидает новая интересная выставка. Здесь можно было узнать много интересного об истории здания, в котором находится музей, об истории улицы Vokiečių и о нереализованных проектах города. А сейчас на выставке можно полюбоваться на вильнюсские сувениры. Музей совсем небольшой, но интерактивный и очень kids friendly. В последнее воскресенье месяца вход свободный.

Музей железной дороги (ул. Geležinkelio, 16)

Это частный музей, относящийся к Литовским железным дорогам. И в нем нет бесплатного посещения. Но он точно стоит тех денег, которые просят за его посещение! Здесь вы узнаете историю железной дороги в Литве, почувствуете себя машинистом поезда, увидите еще много интересного. Как бонус – рядом находится Парк рельсов (Bėgių parkas), где можно бесплатно посмотреть на разные поезда и машины, которые их обслуживают. К слову, это отличное место для необычной фотосессии.

Музей игрушек (ул. Šiltadaržio, 2)

Частный, потрясающе увлекательный музей! Рекомендую сюда в первый раз приходить без детей, так как вы точно «залипните», будете играть и ностальгировать по детству. А вот во второй раз можно и с детьми.

Музей кулинарного наследия (ул. Bokšto, 9)

Этот музей вырос из личной коллекции. Здесь вас тоже настигнет ностальгия, когда вы увидите экспонаты из недавнего прошлого. Но будут и новые открытия. Музей компактный и очень дружелюбный. Вот только часы работы у него – с понедельника по четверг, с 11:00 до 15:00.

Сохраняйте эту подборку, и у вас будет отличная программа на дождливый день. И замечательный способ удивить друзей, которые даже не догадываются, как круто можно провести время в музее.