Дороги

Почему при проезде троллейбусов бывает заметно искрение? Объясняет специалист

Автор RADIO•R
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Многие вильнюсцы сегодня могли обратить внимание на необычное явление: при проезде троллейбусов был слышен характерный звук и заметно искрение. В Vilniaus viešasis transportas (VVT) объяснили, что это явление — типичное для холодного времени года, и опасности для окружающих не представляет.

Почему при проезде троллейбусов бывает заметно искрение? Объясняет специалист

Почему при проезде троллейбусов бывает заметно искрение? Объясняет специалист

— Из-за влаги и низкой температуры провода покрываются льдом, — рассказал начальник ремонтного департамента VVT Анджей Пузевич. — Поскольку между токоприемником и контактной сетью отсутствует хороший контакт, ток пытается пробиться и происходит искрение.

Он дополнил, что чаще такое явление можно наблюдать по утрам, когда контактная сеть еще не нагрелась и покрыта льдом.

Как подчеркнул специалист, несмотря на всю эффектность явления, для окружающих опасности оно не представляет.

Однако неприятности транспортникам это приносит — предприятие вынуждено увеличивать расходы. Угольные вставки, которые находятся в токоприемнике, приходится менять существенно чаще.

Для сравнения. В сухую погоду хорошая угольная вставка подлежит замене спустя 1,5 тысячи километров пути. А после «поездки» по обледеневшей контактной сети ее требуется обновлять через каждые 20-30 километров.  

Кроме того, в таких погодных условиях скорость сообщения может снижаться, предупредил специалист.

По словам Анджея Пузевича, из-за скачков напряжения в новых троллейбусах периодически срабатывает система защиты и отключается электроника. А старые, производства Skoda, — менее чувствительны, но из-за отсутствия достаточного напряжения движутся вдвое медленнее от привычной скорости.

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