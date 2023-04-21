Премьеры в кино: литовский мультфильм про Каке-Маке, детское фэнтези про Эрика Каменное Сердце, криминальный триллер «Мизантроп», а также возвращение Зловещих мертвецов

На этой неделе четыре премьеры: литовский мультфильм про Каке-Маке, детское фэнтези про Эрика Каменное Сердце, криминальный триллер «Мизантроп», а также возвращение Зловещих мертвецов на большие экраны.

Каке-Маке: мой фильм (2023) 0+

Приключения Каки, начавшиеся дома, вскоре расширятся и разрастаются в разные уголки ее волшебного мира, где она встретит своих воображаемых друзей монстров, пиратов, сказочного принца, странно веселую ведьму, отправится на пир Зубной феи, отыщет сбежавшие уши, отпразднуй день рождения своей мечты и… познакомишься со своим новым питомцем!

Эрик Каменное Сердце (2023) 7+

(приключения, семейный)

Одиннадцатилетний Эрик убежден, что его сердце подобно камню. Поэтому его совершенно не беспокоит, что у него нет друзей, а родители вечно заняты своими делами. Все переворачивается с ног на голову, когда Эрик знакомится с озорной девушкой по имени Мария. Она живет в огромном средневековом замке, где летают привидения, говорят картины и… и она ненавидит Эрика больше всего на свете! Потому что он тоже переехал в замок, и, что хуже всего, родители Эрика, унаследовавшие замок от его тети Брунгильды, хотят выселить старых обитателей.

Мизантроп (2023) 16+

(боевик, криминал, триллер)

Новогодняя ночь в Балтиморе прерывается серией убийств. Стрелок-маньяк, не оставляющий следов, забрал десятки жизней под гром фейерверков прямо в центре города. В любой момент он может снова выйти на охоту, а у главного следователя ФБР Ламмарка нет ни одной зацепки. Заметив потенциал в молодой полицейской Элеанор, благодаря её профессиональным действиям и глубокому пониманию характера убийцы, Ламмарк подключает её к расследованию. Теперь их задача — угнаться за психопатом по спирали разрушения.

Восстание зловещих мертвецов (2023) 18+

(ужасы)

Во время встречи двух сестёр появляются зловещие демоны, и теперь, чтобы остаться на этом свете, девушкам придётся очень сильно постараться.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)