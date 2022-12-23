Премьеры в кино: музыкальная биография о Уитни Хьюстон, новые приключения Кота в Сапогах и триллер о поимке маньяка

На этой неделе выходят три премьеры: музыкальная биография о Уитни Хьюстон, новые приключения Кота в Сапогах и триллер о поимке маньяка.

Уитни Хьюстон. Потанцуйте со мной (2022) 13+

(биография, драма, музыка)

Путь Уитни Хьюстон от хористки из Нью-Джерси до одной из самых знаменитых и высокооплачиваемых артисток всех времен.

Кот в сапогах: Последнее желание (2022) 7+

(мультфильм, фэнтези, приключения, комедия, семейный)

Кот в сапогах потратил восемь из девяти отпущенных ему жизней и теперь отправляется в новое приключение, чтобы отыскать мифическое Последнее желание и восстановить свои жизни.

Клетка разума (2022) 16+

(триллер)

Когда маньяк-подражатель начинает совершать жуткие преступления, двое детективов обращаются за помощью к лучшему серийному убийце. В главной роли Джон Малкович.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)