Премьеры в кино: новая глава похождений Джона Уика, драма с Хью Джекманом, а также мультфильм о собаке рок-музыканте

На этой неделе 3 премьеры: новая глава похождений Джона Уика, драма с Хью Джекманом, а также мультфильм о собаке рок-музыканте.

Джон Уик 4 (2023) 16+

(боевик, криминал, триллер)

Джон Уик находит способ одержать победу над Правлением Кланов. Однако, прежде чем он сможет заслужить свою свободу, ему предстоит сразиться с новым врагом и его могущественными союзниками. В главной роли Киану Ривз.

Сын (2022) 16+

(драма)

Нью-Йорк. Питер переживает напряженный период отношений с его новой партнершей Бет и их маленьким ребенком. Ситуация осложняется, когда появляется его бывшая жена с сыном-подростком Николасом. Тот встревожен, отстранен и зол, он месяцами прогуливает школу. Питер стремится быть хорошим отцом, пытаясь помочь своему сыну в обретении моментов семейного счастья. Но тяжесть состояния Николаса ставит семью на опасный курс. В главных ролях: Хью Джекман, Лора Дерн, Ванесса Кирби, Энтони Хопкинс.

Рок Дог 3: Битва за бит (2022) 0+

(мультфильм, приключения)

Все просто помешались на новом музыкальном шоу «Битва за бит». А вот Боуди от него вовсе не в восторге. Но после того, как пропал один из ведущих конкурса легендарный рокер Белый Кот Ангус, именно Боуди предстоит стать новым членом жюри и наставником начинающей группы, которая совсем ничего не знает о рок-н-ролле. Чтобы со всем справиться, Боуди придется собрать своих старых друзей и зажечь как никогда раньше.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)