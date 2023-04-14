Премьеры в кино: новый фильм Бена Аффлека о кроссовках Air, комедийный фильм о Дракуле с Николасом Кейджем, новый аниме, польская драма, комедия о мафии и новый французский фильм о трех мушкетерах

На этой неделе 6 премьер: новый фильм Бена Аффлека о кроссовках Air, комедийный фильм о Дракуле с Николасом Кейджем в главной роли, новый аниме, польская драма, комедия о мафии и новый французский фильм о трех мушкетерах.

Air: Большой прыжок (2023) 16+

(драма, спорт)

1980-е. Продавец кроссовок из фирмы Nike Сонни Ваккаро и соучредитель Nike Фил Найт пытаются подписать контракт с многообещающим спортсменом Майклом Джорданом. В главных ролях Мэтт Дэймон, Бен Аффлек, Джейсон Бейтман, Крис Такер и другие.

Ренфилд (2023) 16+

(комедия, ужасы)

Ренфилд, верный слуга графа Дракулы, пытается остепениться в Новом Орлеане. Он хочет избавиться от власти вампира, но хозяина это не устраивает. В главных ролях Николас Холт, Николас Кейдж и Аквафина.

Судзумэ закрывает двери (2022) 7+

(аниме)

Фильм расскажет о 17-летней девушке Сузумэ, которая живет в маленьком городке на острове Кюсю. После встречи с молодым путешественником, который ищет некую дверь, девушка отправляется вместе с ним на поиски. Они находят одинокую старую дверь на руинах в горах. Вскоре загадочные двери начинают появляться по всей Японии, которые необходимо закрыть, потому что на другой стороне — катастрофа.

Филип (2022) 16+

(драма, история)

В 1943 году польский еврей, которому удалось бежать из Варшавского гетто, обслуживает столики в ресторане во Франкфурте, притворяясь французом, и мстит нацистам своим уникальным способом.

Мама-мафиози (2023) 16+

(боевик, криминал, комедия)

Американка из пригорода наследует мафиозную империю своего деда.

Три мушкетёра: Д’Артаньян (2023) 13+

(боевик, приключения, история)

От Лувра до Букингемского дворца, от трущоб Парижа до осады Ла-Рошели… В королевстве, разобщенном религиозными войнами и угрозой Британского вторжения, прославленные мушкетеры скрестят шпаги, готовые отдать жизнь ради величия Франции. В ролях: Венсан Кассель, Ева Грин, Луи Гаррель и другие.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/)