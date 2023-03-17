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Премьеры в кино: продолжение приключений героя комиксов Шазама, а также очередные победы галлов Астерикса и Обеликса против римлян

Автор Гинтарас Зукас
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На этой неделе выходят 2 премьеры: продолжение приключений героя комиксов Шазама, а также очередные победы галлов Астерикса и Обеликса против римлян.

Шазам!: Ярость богов (2023) 13+

(фэнтези, боевик, приключения)

Продолжение приключений подростка, который в критические моменты с помощью волшебного слова может превращаться в супергероя.

Астерикс и Обеликс: Поднебесная (2023) 7+

(приключения, комедия, семейный)

Новая глава приключений знаменитых галлов расскажет о путешествии Астерикса и Обеликса в Китай. Действие фильма будет разворачиваться вокруг единственной дочери китайского императора Сюань-ди, которая после государственного переворота бежит в Галлию, где ищет помощи у двух доблестных воинов, Астерикса и Обеликса.

Репертуар кинотеатров подготовлен на основе анонсов кинотеатров: Apollo Kinas (https://www.apollokinas.lt/), Forum Cinemas (https://www.forumcinemas.lt/) и Multikino (https://multikino.lt/

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