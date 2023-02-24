Интервью Помощь Украинцам

Режиссер фильма «FREEDOM ON FIRE»: «Цель — донести до всего мира все, что происходит»

Автор RADIO•R
RADIO•R в Telegram. Подпишись и читай новости из Литвы прямо сейчас

В Литве в ближайшие дни пройдут показы фильма Евгения Афинеевского «FREEDOM ON FIRE — Борьба Украины за свободу». Фильм касается периода истории страны от Майдана в 2014 году до начала российского вторжения в 2022 году.

Режиссер фильма «FREEDOM ON FIRE»: «Цель &#8212; донести до всего мира все, что происходит»

В преддверии показов фильма мы созвонились с режиссером, Евгением Афинеевским, и задали ему несколько вопросов. Первый из них – о главном посыле, цели фильма.

— Цель — донести до всего мира все, что происходит. Дать возможность людям окунуться в эти почти девять лет войны и почувствовать, что чувствуют женщины в Украине, мамы, которые каждый день борются за жизнь своих детей, врачи, журналисты.

Вот это все почувствовать, понять и из первых уст услышать. Вот это цель — донести до всего мира.

— Где и как проходили съемки?

— Съемки проходили с начала прошлого года. Но когда я закончил «Зиму в огне» — фильм, который уже знаком зрителю по «Нетфликсу», по оскаровской номинации, — мы еще продолжали снимать. Я еще в 14-15-м продолжал снимать. В 22-м, когда началось полномасштабное вторжение, я просто физически был обязан пойти обратно, вернуться и продолжать съемки вместе с той командой, которая создавала «Зиму в огне». И за первые полгода мы создали этот фильм. Несмотря на тяжелые условия, несмотря на боевые условия.

— А кто основные действующие лица фильма?

— Главными героями стали украинцы. Обычные украинцы. Журналист Наталья Нагорная, которая помогла мне связать все эти 9 лет войны. Отец Андрей, который помог связать 9 лет войны, и обычные дети, мамы, которые сражаются за то, чтобы спасти своих детей. Врачи, волонтеры. То есть, в принципе, это обычные, обычные, обычные люди.

— Каковы ваши ожидания от встреч с литовским зрителем?

— Я жду зрителей. Я хочу поделиться с ними тем, что видел я, что видели мои операторы, что я смог донести через свое искусство до всего мира. И, наверное, вот эту полномасштабную картину девяти лет войны — то, что украинский народ жил, живет. И на что важно обратить внимание и не пропустить мимо глаз, как это было пропущено последние 9 лет, что позволило начать полномасштабную войну в прошлом году. Наверное, вот это — моя цель. Я жду всех, чтобы пообщаться со всеми. И показать всем то, что мы запечатлели, задокументировали для истории, для поколений, для будущего.

Показы фильма «FREEDOM ON FIRE — Борьба Украины за свободу» состоятся:

  • Вильнюс: 25 февраля в 19:00, Forum Cinemas
  • Шальчининкай: 25 февраля в культурном центре в 16:00
  • Пабраде: 26 февраля в культурном центре в 16:00
  • Клайпеда: 27 февраля в 18:00, Forum Cinemas
  • Каунас: 28 февраля в 11:15, Университет им. Витаутаса Великого, ул. V. Putvinskio 23, в актовом зале 106

Все сеансы бесплатные.

Больше новостей: #StandWithUkraine

Tags:

Похожее

«ВКЛ: включить историю». В годовщину начала войны состоится премьера важного документального фильма

«ВКЛ: включить историю». В годовщину начала войны состоится премьера важного документального фильма

Автор RADIO•R
Caritas объявляет акцию по сбору помощи жителям Украины

Caritas объявляет акцию по сбору помощи жителям Украины

Автор RADIO•R
24 февраля пройдут мероприятия в поддержку Украины под девизом «Пусть свобода сияет. Пусть свобода звучит»

24 февраля пройдут мероприятия в поддержку Украины под девизом «Пусть свобода сияет. Пусть свобода звучит»

Автор RADIO•R
Во время Вильнюсской книжной ярмарки состоится акция в поддержку Украины «Подари тепло библиотеке»

Во время Вильнюсской книжной ярмарки состоится акция в поддержку Украины «Подари тепло библиотеке»

Автор RADIO•R
Украинцам, проживающим в Литве, следует продлить разрешения на временное проживание

Украинцам, проживающим в Литве, следует продлить разрешения на временное проживание

Автор RADIO•R
О Польском доме и о помощи украинцам, а также о фляках и веселых праздниках

О Польском доме и о помощи украинцам, а также о фляках и веселых праздниках

Автор RADIO•R
В Литве состоится показ фильма Евгения Афинеевского «FREEDOM ON FIRE &#8212; Борьба Украины за свободу»

В Литве состоится показ фильма Евгения Афинеевского «FREEDOM ON FIRE — Борьба Украины за свободу»

Автор RADIO•R
В Великокняжеском дворце будет выставлено 33 шедевра живописи из Львова

В Великокняжеском дворце будет выставлено 33 шедевра живописи из Львова

Автор RADIO•R
Клайпедский фестиваль света подготовил программу в поддержку Украины

Клайпедский фестиваль света подготовил программу в поддержку Украины

Автор RADIO•R