Режиссер фильма «FREEDOM ON FIRE»: «Цель — донести до всего мира все, что происходит»

В Литве в ближайшие дни пройдут показы фильма Евгения Афинеевского «FREEDOM ON FIRE — Борьба Украины за свободу». Фильм касается периода истории страны от Майдана в 2014 году до начала российского вторжения в 2022 году.

В преддверии показов фильма мы созвонились с режиссером, Евгением Афинеевским, и задали ему несколько вопросов. Первый из них – о главном посыле, цели фильма.

— Цель — донести до всего мира все, что происходит. Дать возможность людям окунуться в эти почти девять лет войны и почувствовать, что чувствуют женщины в Украине, мамы, которые каждый день борются за жизнь своих детей, врачи, журналисты.

Вот это все почувствовать, понять и из первых уст услышать. Вот это цель — донести до всего мира.

— Где и как проходили съемки?

— Съемки проходили с начала прошлого года. Но когда я закончил «Зиму в огне» — фильм, который уже знаком зрителю по «Нетфликсу», по оскаровской номинации, — мы еще продолжали снимать. Я еще в 14-15-м продолжал снимать. В 22-м, когда началось полномасштабное вторжение, я просто физически был обязан пойти обратно, вернуться и продолжать съемки вместе с той командой, которая создавала «Зиму в огне». И за первые полгода мы создали этот фильм. Несмотря на тяжелые условия, несмотря на боевые условия.

— А кто основные действующие лица фильма?

— Главными героями стали украинцы. Обычные украинцы. Журналист Наталья Нагорная, которая помогла мне связать все эти 9 лет войны. Отец Андрей, который помог связать 9 лет войны, и обычные дети, мамы, которые сражаются за то, чтобы спасти своих детей. Врачи, волонтеры. То есть, в принципе, это обычные, обычные, обычные люди.

— Каковы ваши ожидания от встреч с литовским зрителем?

— Я жду зрителей. Я хочу поделиться с ними тем, что видел я, что видели мои операторы, что я смог донести через свое искусство до всего мира. И, наверное, вот эту полномасштабную картину девяти лет войны — то, что украинский народ жил, живет. И на что важно обратить внимание и не пропустить мимо глаз, как это было пропущено последние 9 лет, что позволило начать полномасштабную войну в прошлом году. Наверное, вот это — моя цель. Я жду всех, чтобы пообщаться со всеми. И показать всем то, что мы запечатлели, задокументировали для истории, для поколений, для будущего.

Показы фильма «FREEDOM ON FIRE — Борьба Украины за свободу» состоятся:

Вильнюс : 25 февраля в 19:00, Forum Cinemas

: 25 февраля в 19:00, Forum Cinemas Шальчининкай : 25 февраля в культурном центре в 16:00

: 25 февраля в культурном центре в 16:00 Пабраде : 26 февраля в культурном центре в 16:00

: 26 февраля в культурном центре в 16:00 Клайпеда : 27 февраля в 18:00, Forum Cinemas

: 27 февраля в 18:00, Forum Cinemas Каунас: 28 февраля в 11:15, Университет им. Витаутаса Великого, ул. V. Putvinskio 23, в актовом зале 106

Все сеансы бесплатные.