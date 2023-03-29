Розочка мечтает о реюнионе бойз-бэнда BroZone Цветана в трейлере новых «Троллей»

— После двух фильмов о настоящей дружбе и неустанном флирте Розочка (Анна Кендрик) и Цветан (Джастин Тимберлейк) наконец-то официально стали парой! – сообщается в синопсисе. – Но во время свадьбы короля брегенов Хряща (Кристофер Минц-Плассе) Розочка узнает, что у ее друга есть тайное прошлое. Когда-то он был частью ее любимого феноменального бойз-бэнда BroZone со своими четырьмя братьями.