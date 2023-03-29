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Розочка мечтает о реюнионе бойз-бэнда BroZone Цветана в трейлере новых «Троллей»

Автор Эвелина Никанорова
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Первый трейлер анимационного фильма «Тролли 3» (Trolls Band Together) представили студия DreamWorks Animation и кинокомпания и Universal Pictures.

— После двух фильмов о настоящей дружбе и неустанном флирте Розочка (Анна Кендрик) и Цветан (Джастин Тимберлейк) наконец-то официально стали парой! – сообщается в синопсисе. – Но во время свадьбы короля брегенов Хряща (Кристофер Минц-Плассе) Розочка узнает, что у ее друга есть тайное прошлое. Когда-то он был частью ее любимого феноменального бойз-бэнда BroZone со своими четырьмя братьями.

Фильм выйдет в американский прокат 17 ноября 2023 года.

Источник: InterMedia

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