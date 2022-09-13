Русский драматический театр теперь называется Вильнюсский Старый театр

Русский драматический театр Литвы меняет название. Отныне он будет называться Вильнюсский Старый театр. Об этом сообщило Министерство культуры.
Название для театра выбрал министр Симонас Кайрис из списка названий, предложенных специальной рабочей группой и после консультаций с представителями театрального сообщества.
Эксперты подчеркивают, что труппу театра, работающую на русском языке, необходимо сохранить. А новое название будет соответствовать истории театра и сегодняшней его деятельности.
«Я хотел бы поблагодарить членов рабочей группы и других экспертов за их вклад в разработку нового названия театра. Это и символическое, и в то же время вполне реальное изменение: название «Старый театр Вильнюса» гораздо больше соответствует нынешним установкам театра, отражает историю здания и открывает еще больше возможностей для мультикультурных инициатив. Естественно, изменения могут вызвать беспокойство у труппы театра, что мы понимаем и хотим повторить, что никто не сомневается в профессионализме этой труппы и ее необходимости в общем контексте литовского театра», — сказал министр культуры С. Кайрис.
В состав рабочей группы вошли:
- Дайна Урбанавичене (вице-министр культуры),
- Элона Байоринене (декан факультета театра и кино Литовской академии музыки и театра),
- Года Гедрайтите (председатель Совета учреждений профессионального сценического искусства),
- Марюс Ивашкявичюс (драматург),
- доцент Павел Лавринец (заведующий кафедрой Русской филологии в ВУ),
- Артур Людковский (директор Вильнюсского дома культуры поляков),
- Валентин Новопольский (представитель Русского драмтеатра),
- Ольга Полевикова (глава Русского драмтеатра),
- Владимир Серов (представитель работников театра),
- Хельмутас Шабасявичюс (исследователь искусства).