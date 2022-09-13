Русский драматический театр теперь называется Вильнюсский Старый театр

Название для театра выбрал министр Симонас Кайрис из списка названий, предложенных специальной рабочей группой и после консультаций с представителями театрального сообщества.

Эксперты подчеркивают, что труппу театра, работающую на русском языке, необходимо сохранить. А новое название будет соответствовать истории театра и сегодняшней его деятельности.

«Я хотел бы поблагодарить членов рабочей группы и других экспертов за их вклад в разработку нового названия театра. Это и символическое, и в то же время вполне реальное изменение: название «Старый театр Вильнюса» гораздо больше соответствует нынешним установкам театра, отражает историю здания и открывает еще больше возможностей для мультикультурных инициатив. Естественно, изменения могут вызвать беспокойство у труппы театра, что мы понимаем и хотим повторить, что никто не сомневается в профессионализме этой труппы и ее необходимости в общем контексте литовского театра», — сказал министр культуры С. Кайрис.