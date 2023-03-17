Скромная девочка узнает, что она будущая королева кракенов и должна сразиться с русалкой

Первый трейлер анимационного фильма «Ruby Gillman, Teenage Kraken» обнародовала кинокомпания Universal Pictures.

В центре сюжет новой работы студии DreamWorks Animation милая и застенчивая 16-летняя Руби Гиллман (ее озвучивает Лана Кондор), которая отчаянно пытается вписаться в компанию своих одноклассников в школе «Оушенсайд Хай», но в основном она просто чувствует себя невидимкой.

Руби влюблена в крутого скейтера (Джабуки Янг-Уайт), но он видит в ней только своего репетитора по математике, и ей не позволяет тусоваться с другими детьми на пляже чрезмерно заботливая мама (Тони Коллет), которая запрещает Руби когда-либо заходить в воду. Но когда девочка нарушает это правило, то обнаруживает, что она является прямым потомком легендарного королевского рода мифических морских кракенов и ей суждено унаследовать трон от своей властной бабушки (Джейн Фонда), Королевы-воина Семи Морей.

Кракены поклялись защищать океаны мира от тщеславных и жадных до власти русалок, которые веками сражались с ними. Но проблема в том, что красивая, популярная новенькая в школе Челси (Энни Мерфи) оказалась русалкой. Руби, в конечном счете, придется принять себя такой, какая она есть, и сделать все возможное, чтобы защитить тех, кого она любит больше всего.

В мировой прокат «Ruby Gillman, Teenage Kraken» выйдет 30 июня.

Источник: InterMedia