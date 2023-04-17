Служба региональных новостей | 17.04.2023

В Литве зафиксировано самое низкое количество разводов за полвека

Государственное агентство данных показывает, что в прошлом году в Литве было зарегистрировано 7395 разводов. Согласно этим показателям, меньшее количество разводов, 6873, в последний раз фиксировалось более полувека назад, в 1971 году.

В Клайпеде подписаны договор и программа деятельности новой коалиции правящего большинства

Его подписали: политический комитет «Верные Клайпеде», получивший больше всего – 8 мандатов – и пост мэра, партия «Свобода и справедливость» (7 мандатов), Союз крестьян и зеленых Литвы и Партия социал-демократов (по три мандата). Кто будет работать на конкретных должностях, будет оглашено в ближайшее время.

А фракции «Союз Отечества – Христианские демократы Литвы» и Партия свободы договорились о коалиции в Вильнюсском городском совете и об одинаковом количестве вице-мэров – по два от каждой фракции. Избранный мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас на этой неделе пообещал ответить на все вопросы RADIO•R и рассказать о ближайших планах.

Золотые контейнеры, которые на прошлой неделе появились в Вильнюсе, стали появляться и в других городах Литвы

И теперь стало известно, что они означают. Это рекламный стенд благотворительной организации Caritas, которая хочет обратить внимание людей на то, чтобы они перевели 1,2 процента из своего подоходного налога благотворительным организациям. Сделать это можно до 2 мая. Кстати, мы собрали всю важную информацию для граждан Литвы и мигрантов о подаче деклараций. После подачи декларации можно будет также пожертвовать часть своего подоходного налога на добрые дела.

Еще полезная информация: граждане, постоянно проживающие в Литве, а в их числе – иностранцы в возрасте до 40 лет, работающие по трудовому договору или оформившие индивидуальную трудовую деятельность, – автоматически включаются в программу по накоплению дополнительной пенсии.

Дирекция автомобильных дорог Литвы планирует уже в мае открыть движение по виадуку Papar č i ų

Это значительно облегчит транспортное сообщение для жителей Виевиса.

Водители жалуются на пешеходов, те — на велосипедистов, последние — на самокатчиков. Кажется, замкнутый круг не прервать

Но есть действительно опасные действия, из-за которых может пострадать сам прохожий. Накануне теплого сезона в Литве приводим типичные примеры в специальной публикации RADIO•R.

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