Практические советы

Служба защиты прав потребителей: что нельзя делать с товаром, если вы собираетесь сдавать его обратно

Автор Анжелика Орлёнок
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В дни праздников мы делаем покупки или получаем подарки. К сожалению, не всегда эти вещи оказываются качественными и не всегда нам подходят. Служба защиты прав потребителей подготовила инструкцию о том, что можно и что нельзя делать с товаром, купленным в интернете, если вы собираетесь отказаться от него в течение 14 дней с момента получения.

Служба защиты прав потребителей: что нельзя делать с товаром, если вы собираетесь сдавать его обратно

Одежда

  • МОЖНО примерить, чтобы оценить размер, модель и другие качества.
  • НЕЛЬЗЯ носить, удалять этикетки, пачкать пудрой/помадой и др.
  • ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ? Признаки того, что одежда была ношена (пятна, скатывание ткани на коленях или локтях), запах парфюма/пота и др.

Обувь

  • МОЖНО примерить, чтобы оценить размер, модель и другие качества.
  • НЕЛЬЗЯ носить, гулять в этой обуви на улице, удалять этикетки.
  • ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ? Признаки ношения, грязные подошвы.

Электротехника

  • МОЖНО включить; проверить, действует ли. Следует не повреждать упаковку.
  • НЕЛЬЗЯ создавать учетную запись, инсталлировать программу.
  • ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ? Создана личная запись в телевизоре, телефоне и др.

Бытовая техника

  • МОЖНО включить и проверить действие настолько, насколько это можно было бы сделать в физическом магазине.
  • НЕЛЬЗЯ использовать (стирать одежду, готовить еду в духовке и др.), повреждать упаковку.
  • ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ? Остатки воды в бытовой технике, признаки того, что готовилась еда.

Упакованные вещи

  • МОЖНО осмотреть, оценить соответствие товара его описанию.
  • НЕЛЬЗЯ повреждать коробку или нарушать гигиеническую упаковку (помады, парфюма и т.п.)
  • ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ? Повреждение гигиенической упаковки парфюма, косметики и т.п.

Игрушки, велосипеды, самокаты

  • МОЖНО проверить настолько, насколько это разрешается делать в физическом магазине.
  • НЕЛЬЗЯ кататься на улице, оставлять следы сборки велосипеда, самоката и др.
  • ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ? Следы песка и грязи на колесах, царапины на корпусе или колесах и др.

Важная информация для потребителей и предпринимателей

  • Потребитель имеет право в течение 14 дней отказаться от дистанционного договора, кроме установленных исключений (Гражданский кодекс, 6.228 (10), ч. 2).
  • Если потребитель получил товар и совершил с ним действия, не являющиеся необходимыми для определения назначения, характеристик и функционирования товара, он даже в этом случае не теряет права на отказ от дистанционного договора, однако продавец имеет право требовать возмещения уменьшения стоимости товара (Гражданский кодекс 6.228 (11), ч. 8).

Служба защиты прав потребителей: что нельзя делать с товаром, если вы собираетесь сдавать его обратно

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