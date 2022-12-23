Служба защиты прав потребителей: что нельзя делать с товаром, если вы собираетесь сдавать его обратно

В дни праздников мы делаем покупки или получаем подарки. К сожалению, не всегда эти вещи оказываются качественными и не всегда нам подходят. Служба защиты прав потребителей подготовила инструкцию о том, что можно и что нельзя делать с товаром, купленным в интернете, если вы собираетесь отказаться от него в течение 14 дней с момента получения.

Одежда

МОЖНО примерить, чтобы оценить размер, модель и другие качества.

НЕЛЬЗЯ носить, удалять этикетки, пачкать пудрой/помадой и др.

ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ? Признаки того, что одежда была ношена (пятна, скатывание ткани на коленях или локтях), запах парфюма/пота и др.

Обувь

МОЖНО примерить, чтобы оценить размер, модель и другие качества.

НЕЛЬЗЯ носить, гулять в этой обуви на улице, удалять этикетки.

ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ? Признаки ношения, грязные подошвы.

Электротехника

МОЖНО включить; проверить, действует ли. Следует не повреждать упаковку.

НЕЛЬЗЯ создавать учетную запись, инсталлировать программу.

ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ? Создана личная запись в телевизоре, телефоне и др.

Бытовая техника

МОЖНО включить и проверить действие настолько, насколько это можно было бы сделать в физическом магазине.

НЕЛЬЗЯ использовать (стирать одежду, готовить еду в духовке и др.), повреждать упаковку.

ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ? Остатки воды в бытовой технике, признаки того, что готовилась еда.

Упакованные вещи

МОЖНО осмотреть, оценить соответствие товара его описанию.

НЕЛЬЗЯ повреждать коробку или нарушать гигиеническую упаковку (помады, парфюма и т.п.)

ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ? Повреждение гигиенической упаковки парфюма, косметики и т.п.

Игрушки, велосипеды, самокаты

МОЖНО проверить настолько, насколько это разрешается делать в физическом магазине.

НЕЛЬЗЯ кататься на улице, оставлять следы сборки велосипеда, самоката и др.

ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО УСТАНАВЛИВАЕТСЯ? Следы песка и грязи на колесах, царапины на корпусе или колесах и др.

Важная информация для потребителей и предпринимателей