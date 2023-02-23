Третий сезон летнего сериала «Внешние отмели», новый документальный проект «Путешественник поневоле» и другие главные премьеры недели

Три жизни (сериал)

(драма, детектив, триллер) на Netflix с 22 февраля

Узнав, что она одна из тройняшек, неутомимый детектив отправляется в опасное путешествие, чтобы узнать правду о своем прошлом.

Бродяги (фильм)

(драма, триллер) на Netflix с 22 февраля

Заместитель директора частной школы Нив живет со своим мужем Яном и детьми-подростками — Себастьяном и Мэри в красивом доме в идеальном городе. Но ее тщательно продуманная жизнь начинает рушиться с появлением двух мрачных фигур из ее прошлого…

Внешние отмели (сериал, 3 сезон)

(приключения, детектив, криминал) на Netflix с 23 февраля

Подросток Джон Би и трое его друзей отправляются на поиски сокровищ. Действие происходит на острове, жители которого делятся на две группы — состоятельную и не очень.

Юджин Леви: Путешественник поневоле (сериал)

(реальное ТВ) на Apple TV+ с 24 февраля

Удостоенный наград актер и нервный исследователь Юджин Леви выходит из зоны комфорта и отправляется в потрясающее путешествие по самым красивым и загадочным местам на Земле.

Связь (сериал)

(триллер) на Apple TV+ с 24 февраля

Пара агентов и бывших любовников должны вместе защищать Великобританию от угрозы международных кибератак и распутывать тайны своих прошлых токсичных отношений. В главных ролях Венсан Кассель и Ева Грин.

Консультант (сериал)

(комедия) на Amazon Prime Video с 24 февраля

Компания по разработке приложений CompWare сталкивается с кризисом и нанимает консультанта Регуса Патоффа для решения проблем. Очень быстро необычные методы Патоффа превращают компанию в минное поле, где ни один сотрудник не застрахован не только от потери работы, но и от смерти. В главной роли Кристоф Вальц.

Чудаки (сериал, 2 сезон)

(приключения, комедия, семейный) на Netflix с 24 февраля

Похожий на пузырь мальчик Джеймс ставит под сомнение всё, что его раздражает. Что в результате? Удивительная жизнь, полная странных приключений в компании двух лучших друзей.

У нас привидение! (фильм)

(приключения, комедия) на Netflix с 24 февраля

Кевин с семьей переезжает в новый дом, где внезапно обнаруживается призрак по имени Эрнест, что мгновенно становится сенсацией в социальных сетях. Но когда Кевин и призрак начинают расследовать тайну смерти Эрнеста — они становятся мишенью для ЦРУ. В главных ролях Дженнифер Кулидж, Дэвид Харбор и Энтони Маки.