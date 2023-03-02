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Третий сезон сериала «Мандалорец», Крис Рок в первом комедийном шоу в прямом эфире от Netflix и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас
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Мандалорец (сериал, 3 сезон)

(фантастика, фэнтези) на Disney+ с 1 марта

Третий сезон сериала «Мандалорец», Крис Рок в первом комедийном шоу в прямом эфире от Netflix и другие главные премьеры недели

Мандалорец продолжает путешествовать вместе со своим подопечным Грогу. Но за ними охотятся и на каждом шагу их подстерегает опасность.

Секс/жизнь (сериал, 2 сезон)

(мелодрама, драма, комедия) на Netflix с 2 марта

Третий сезон сериала «Мандалорец», Крис Рок в первом комедийном шоу в прямом эфире от Netflix и другие главные премьеры недели

Мать двоих детей из пригорода в своих фантазиях совершает путешествие по аллее воспоминаний, где ее семейное настоящее сталкивается с беспечным прошлым.

Дейзи Джонс и The Six (сериал)

(драма, музыка) на Prime Video с 3 марта

Третий сезон сериала «Мандалорец», Крис Рок в первом комедийном шоу в прямом эфире от Netflix и другие главные премьеры недели

Экранизация романа Тейлор Дженкинс Рид расскажет историю вымышленной популярной группы семидесятых годов — её фронтмен, харизматичный Билли Данн, испытывает всё более сложные чувства к своей коллеге и соавтору песен Дейзи.

Chris Rock: Selective Outrage

(комедия) на Netflix с 4 марта

Третий сезон сериала «Мандалорец», Крис Рок в первом комедийном шоу в прямом эфире от Netflix и другие главные премьеры недели

Первое шоу, которое покажут в прямом эфире. Шоу комика Криса Рока под названием «Chris Rock: Selective Outrage» будут показывать вживую в Балтиморе, а за прямым эфиром можно будет следить 4 марта 2023 года.

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