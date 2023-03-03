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В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

Автор RADIO•R

Красивая традиция продолжается. В центре Вильнюса снова проходит ярмарка Казюкаса, на которую и сотни лет назад устремлялись со всей Литвы.

Посетителям, как обычно, предлагают изобилие традиционных деликатесов, разнообразные изделия от ремесленников и возможность получить на память чеканную монету.

Свою продукцию привезли фермеры и ремесленники не только из Литвы, но и из Латвии, Польши. А на кафедральной площади выставлены палатки с украинскими товарами.

В Вильнюсе ярмарка продлится по 5 марта. В эти же дни она проводится в Клайпеде.

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

 

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

 

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

 

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

 

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

 

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

 

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

 

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

 

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

 

В центре Вильнюса проходит ярмарка Казюкаса

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