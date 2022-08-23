В поликлинику с маленьким ребенком. Как уговорить не бояться?

Перед началом учебного года многие родители отправляются с детьми в поликлинику. Кому-то надо пройти профилактический осмотр, кто-то обращается за медицинской справкой. С подросшими детьми никаких проблем с походом в поликлинику нет. Им достаточно разрешить посидеть в телефоне — и они не откажутся от похода. А вот что делать, если к врачу надо вести маленького ребенка? Особенно если предстоит делать прививку или лечить зуб?

1. Первый совет – в интервалах между такими походами никогда не пугайте ребенка врачом. Часто приходится слышать, как родители говорят своему ребенку что-то вроде «если ты не послушаешься, я отведу тебя к врачу» или «если ты будешь плохо есть, придется делать тебе уколы». Понятно, что после таких «обещаний» любой человек в белом халате будет вызывать у ребенка страх и ассоциироваться с наказанием.

2. Соответственно, второй совет — говорите о враче только хорошее. Знакомьте ребенка с врачом, объясняйте его действия, рассказывайте, что и как он лечит. Ведь дети всегда воспринимают любую информацию с большим интересом.

3. А еще – вашему малышу совсем не обязательно знать, что вы сами когда-то боялись уколов или зубного врача. Сейчас эти секреты ему точно не помогут. А вот когда он станет постарше – можно будет поделиться с ним своими историями.

4. Следующий совет – не обманывайте ребенка и не скрывайте от него правду. Если он спросит, будет ли больно, не выкручивайтесь. Просто не акцентируйте внимание на боли, а пообещайте что-то приятное, чем вы можете порадовать ребенка уже после укола. И обязательно похвалите своего маленького героя за смелость и выдержку – ведь для него очень важна такая поддержка.

5. Не прибегайте в поликлинику в последнюю минуту, а придите немного заранее. Тогда ребенок сможет освоиться в новой обстановке, настроиться на поход к врачу.

6. Наконец, если вы видите, что ребенку страшно, не вините его. Не говорите ничего типа «ай-яй-яй, как тебе не стыдно, ты же мальчик!» Ребенку больше всего нужны ваша защита и поддержка. Так что лучше всего просто обнять его и успокоить. Или, как мы уже говорили, пообещать что-то приятное, что произойдет после медицинской процедуры.