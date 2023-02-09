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В течение какого времени можно управлять автомобилем из другой страны в Литве?

Автор RADIO•R
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В течение какого времени можно управлять автомобилем из другой страны в Литве?

В течение какого времени можно управлять автомобилем из другой страны в Литве?

— В течение какого времени можно управлять автомобилем из другой страны в Литве?

— Если автомобиль зарегистрирован в одной из стран Евросоюза, то 180 дней в год, если в третьей стране — 90 дней.

В случае, когда человек приехал на машине в туристических целях, регистрировать автомобиль необязательно.

При этом если владелец транспортного средства постоянно проживает в Литве, то автомобиль должен быть зарегистрирован.

Для машин, зарегистрированных в Украине, сделано исключение. В таком случае можно участвовать в дорожном движении в течение всего срока временной защиты, то есть более 90 дней.

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В течение какого времени можно управлять автомобилем из другой страны в Литве?

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