— В течение какого времени можно управлять автомобилем из другой страны в Литве?

— Если автомобиль зарегистрирован в одной из стран Евросоюза, то 180 дней в год, если в третьей стране — 90 дней.

В случае, когда человек приехал на машине в туристических целях, регистрировать автомобиль необязательно.

При этом если владелец транспортного средства постоянно проживает в Литве, то автомобиль должен быть зарегистрирован.

Для машин, зарегистрированных в Украине, сделано исключение. В таком случае можно участвовать в дорожном движении в течение всего срока временной защиты, то есть более 90 дней.