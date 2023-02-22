«ВКЛ: включить историю». В годовщину начала войны состоится премьера важного документального фильма

В пятницу, 24 февраля, в эфире телеканала TV3 Plus состоится премьера фильма «ВКЛ: включить историю», в создании которого приняли участие журналисты RADIO•R. Проект развеивает штампы российской пропаганды о том, что Украины «до Ленина не существовало». А также рассказывает об исторических связях с Литвой.

История Украины в последнее время стала темой для спекуляций, и порой сложно разобраться, что правда, а что — интерпретация. Один из основных посылов фильма — с каких позиций мы судим об исторических фактах и что нас связывает с Литвой?

— Нам постоянно твердят, будто Украины никогда не существовало, это исконно русские земли и весь исторический проект — «максимум Ленина» (отсылка к речи Путина — RADIO•R), — напоминает режиссер фильма и автор сценария Денис Тарасенко. — Однако даже если обращаться к базовым историческим фактам, то сразу бросаются в глаза существенные противоречия.

В 40-минутном фильме профессор Вильнюсского университета Альфредас Бумблаускас и доктор исторических наук доцент кафедры истории Вильнюсского университета Генуте Киркиене рассказывают о достоверно известных фактах.

— Конечно, за предложенный хронометраж невозможно объять необъятное, но мы постарались динамично, нескучно и доступно для широкого круга телезрителей рассказать о том, что было позавчера, — подчеркивает Денис Тарасенко.

Тезисы, которые прозвучат в фильме, с одной стороны могут показаться очевидными, а с другой — неожиданными.

— Часто мы забываем, что было десять лет назад, — обращает внимание режиссер фильма. — Что уж говорить про события 200-300-летней давности? Отдельно в фильме рассказывается про гетманат, гетманов и Мазепу, память о котором попробовали стереть после битвы под Полтавой.

Этот исторический фрагмент удалось восстановить в том числе благодаря документу, который хранится в Национальной библиотеке Литвы. И это не случайное совпадение: фильм посвящен также связям Великого княжества Литовского и Украины.

Над фильмом работала большая команда, включая журналистов RADIO•R. За кадром прозвучат голоса Гинтараса Зукаса и Анжелики Орленок. А интервьюирует историков программный директор радиостанции Эрнест Алесин.

Премьера фильма состоится в 20:55 в эфире телеканала TV3 Plus.

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