Водителям электросамокатов: о возрастных ограничениях, приоритете пешеходов и о движении по проезжей части

C приходом теплого времени года улицы городов наполняются множеством электросамокатов. И, к сожалению, далеко не все их водители ведут себя на дорогах ответственно. В связи с этим специалисты компании JUDU (Susisiekimo paslaugos) решили напомнить основные правила безопасного передвижения на самокате.

«Еще раз напоминаем, что электросамокаты относятся к моторным велосипедам, поэтому водители этого транспортного средства должны соблюдать требования, указанные в главе VIII Правил дорожного движения для водителей велосипедов. То, что относится к велосипедисту, относится и к водителю электросамоката», — сказал специалист компании JUDU Эдгарас Станкявичюс.

По велосипедной дорожке или полосе для велосипедов

Многие забывают, что ездить на электросамокате не только можно, но и нужно по предназначенной для них инфраструктуре: велосипедным дорожкам, пешеходно-велосипедным дорожкам, по велосипедным улицам или полосам для велосипедов. Там, где их нет, – по обочине, но только если скорость движения на улице не превышает 50 км/ч.

По правой стороне дороги

Если нет возможности передвигаться по велосипедной дорожке или дорожке для пешеходов и велосипедов, или в том случае, если с правой стороны дороги нет велосипедной дорожки или обочины, водителям электросамокатов разрешается движение по тротуару или в один ряд по правой стороне проезжей части, как можно ближе к ее правому краю. Очень важно также помнить, что тротуар, прежде всего, принадлежит пешеходам.

Приоритет отдается переходам

При движении по обочине, пешеходно-велосипедной дорожке или по тротуару, когда рядом двигаются пешеходы, – водитель электросамоката должен ехать со скоростью, близкой к скорости пешехода, оставляя между собой и ним безопасное расстояние. Также важно не забывать, что, двигаясь на электросамокате, пересекать проезжую часть по пешеходному переходу можно только сойдя с транспортного средства, а ехать – только в том случае, если на переходе оборудован переезд, предназначенный для велосипедистов.

Шлем и дополнительная защита – обязательны

Если водитель электросамоката движется по участку проезжей части, он обязан носить яркий жилет со светоотражающими элементами или включать белый фонарик впереди на самокате и красный – сзади. Если водитель несовершеннолетний, ему необходимо надевать защитный шлем.

Возрастные ограничения

Самостоятельно передвигаться по участкам проезжей части на велосипеде, а также на электросамокате, скорость которого до 25 км/ч, а мощность – не более 1 кВт, разрешается лицам не моложе 14 лет, а при прохождении курса обучения, установленного Минобразования Литвы и получении соответствующего сертификата, – не моложе 12 лет.

Наконец, водителям электросамокатов следует соблюдать правила использования этих транспортных средств. Тех, кто заметит электросамокаты, брошенные в неположенном месте, просят оставлять сообщение на странице tvarkaumiesta.lt в разделе Paspirtukų pažeidimai. А больше информации для водителей электросамокатов можно найти на странице judu.lt

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