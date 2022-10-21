Время менять покрышки. О чем важно знать каждому автомобилисту?

Как и каждый год, приближается время замены покрышек. Летние покрышки на зимние надо поменять до 10 ноября.

Специалисты утверждают, что о замене покрышек следует задуматься, когда температура падает до 3-5 градусов тепла. Нынешней осенью серьезных похолоданий пока не было. Но это совсем не значит, что зима вообще обойдет нас стороной.

Зимние покрышки

Зимние покрышки от летних отличаются по многим параметрам. И, в первую очередь, — специфической конструкцией, рисунком и физическими свойствами. При низкой температуре летние покрышки твердеют, что сказывается на безопасности поездок. А вот смесь резины, из которой производят зимние покрышки, выдерживает испытания температурой и позволяет ездить безопаснее. Очень важно также подобрать подходящий размер покрышек для своего автомобиля. Информация об этом обычно предоставляется на наклейке дверцы автомобиля. А еще — чем уже покрышка, тем у нее лучше сцепление со скользкой дорогой. Широкие же покрышки плохо выталкивают снег и воду. В любом случае, при покупке покрышек лучше проконсультироваться со специалистом.

Если у вас уже есть зимние покрышки, надо проверить их состояние на наличие микротрещин и оценить высоту протектора. Минимальная рекомендуемая высота протектора составляет 3 мм. Так что если высота протектора удовлетворительная, а покрышки хранились правильно, то, возможно, они еще вам послужат. К слову, если вам негде хранить покрышки, такую услугу предлагают многие автосервисы.

Что делать со старыми покрышками?

Старые покрышки важно правильно утилизировать. Их можно бесплатно оставлять

в компаниях, оказывающих услуги по техобслуживанию и ремонту,

в магазинах, где продаются покрышки,

на площадках сбора крупногабаритного мусора.

Предприятия, которые проводят техобслуживание и ремонт транспортных средств, обязаны бесплатно принимать от пользователей автомбилей (физических лиц) покрышки, оставшиеся при техобслуживании и ремонте. Проще говоря, если вы меняете покрышки на новые в одной из этих компаний, вы можете оставить там использованные старые. Их должны принимать все такие компании, вне зависимости от размера и формы деятельности.

Продавцы покрышек также обязаны принимать отданные пользователем старые шины без дополнительной оплаты, если отдаваемые на утилизацию покрышки предназначены для того же типа транспортного средства и их количество (в единицах) соответствует количеству приобретенных новых покрышек.

Отслужившие свой срок покрышки можно сдать и на площадку по сбору крупногабаритных отходов в своем самоуправлении. В настоящее время в Литве действует 110 таких площадок. Адреса, номера телефонов и часы работы площадок в каждом мунципалитете можно найти здесь.

Наказания

Если у вас отказываются принимать не пригодные к эксплуатации покрышки в порядке, установленном законодательством, сообщите об этом в Департамент охраны окружающей среды при Министерстве окружающей среды. За неисполнение обязанности по приему от людей отработанных покрышек юридическим лицам грозит штраф в размере от 6 до 14 тыс. евро (ст. 102, п. 3 Закона об охране окружающей среды). За такое же повторное нарушение — штраф от 14 до 23 тыс. евро.

Если сами владельцы автомобилей не соблюдают установленный законодательством порядок, им могут грозить непредвиденные расходы. Штрафы за выброс отходов в природную среду предусматриваются ст. 247 Кодекса об административных нарушениях. В зависимости от типа отходов и от того, сколько их было выброшено, штраф может достигать нескольких тысяч евро.

в 2020 году только в лесах Литвы было собрано более 268 тонн выброшенных покрышек. Их оставляют также в заброшенных зданиях или на земельных участках. Покрышки разлагаются в природе около 120 лет. Сжигать их нельзя, так как выделяются вредные вещества.

При утилизации, после разделения резины, металла и текстиля, эти отходы будут перерабатываться. Резина пойдет на строительство дорог, тротуаров, велосипедных дорожек, покрытие спортивных и детских площадок и др.

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