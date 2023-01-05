Все, что важно знать о парковке в парке Вингис в Вильнюсе

На въезде в столичный парк Вингис со стороны улицы Geležinio Vilko установили автоматический шлагбаум. Столичное самоуправление поясняет, что это сделано с целью сохранить рекреационную ценность парка и обеспечить беспрепятственный поток участников дорожного движения.

Устройство будет сканировать номерные знаки транспортных средств и ограничивать количество автомобилей. Это означает, что теперь на территорию парка сможет въехать ровно столько транспорта, сколько парковочных мест предусмотрено. Общее их число — 84 транспортных средства, включая мотоциклы, скутеры и другую двухколесную технику.

Дополнительный въезд предусматирвается для обслуживающего персонала парка Вингис, сотрудников, арендаторов помещений и спортсменов, чьи госномера включены в систему контроля.

Гостей парка на входе будут встречать информационные стенды с инструкцией по использованию, а световое табло будет в режиме реального времени сообщать о наличии свободных мест для парковки.

Важно отметить, что шлагбаум предназначен для контроля въезжающих на территорию, а оплата проезда в желтой зоне, как и прежде, осуществляется при помощи приложения m. parking или в парковочном автомате за фактическое время парковки возле эстрады.

Самоуправление Вильнюса ответило на самые частые вопросы о парковке в парке Вингис.

Кто является владельцем и администратором шлагбаума?

Владельцем шлагбаума является администрация Вильнюсского городского самоуправления, администратором — Susisiekimo paslaugos, www.judu.lt.

К кому обращаться, если шлагбаум не работает?

Можно круглосуточно обращаться в Susisiekimo paslaugos, тел. +37052107050 или www.judu.lt.

Есть ли на площадке парковочные места для людей с ограниченными возможностями?

Всего в парке Вингис 4 места для людей с ограниченными возможностями — 2 места возле въезда в парк и 2 места возле эстрады. На них можно парковать автомобили 24 часа в сутки, не нарушая ПДД (парковочное место предназначено только для транспортных средств, имеющих опознавательный знак или парковочную карточку для людей с ограниченными возможностями).

К какой зоне относится парковка?

Желтая зона: с понедельника по субботу с 8 до 20 часов стоимость 1 часа — 0,60 евро, по воскресеньям — бесплатно.

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