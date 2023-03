«Всё везде и сразу» получил семь «Оскаров»

95-я церемония вручения премий Американской академии кино и телеискусств «Оскар» состоялась в кинотеатре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. В роли ведущего выступил Джимми Киммел.

Триумфатором вечера стал фильм «Всё везде и сразу», завоевавший семь наград, включая главную – лучший фильм. Отмечена была также режиссура и сценарий Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта, главная женская роль Мишель Йео (она стала первой азиатской актрисой – обладательницей «Оскара»), женская роль второго плана Джейми Ли Кёртис, мужская роль второго плана Ке Хюи Куана и монтаж. Таким образом, «Всё везде и сразу» установил абсолютный рекорд сезона кинонаград в истории – 165 премий.

Четыре «Оскара» получила немецкая картина «На Западном фронте без перемен»: лучший иностранный фильм, операторская работа, оригинальная музыка и дизайн. За лучшую мужскую роль награжден Брендан Фрейзер («Кит»), фильм был также отмечен в номинации «грим и прически».

Лучшим документальным фильмом стал «Навальный», анимационным полнометражным – «Пиноккио» Гильермо дель Торо, анимационным короткометражным – «Мальчик, Крот, Лис и Конь», документальным короткометражным – «Заклинатели слонов», игровым короткометражным – «Прощание по-ирландски».

За адаптированный сценарий отмечена картина «Разговоры женщин», за лучшую песню – индийский фильм «RRR: Рядом ревет революция». Композиция «Naatu Naatu» прозвучала во время церемонии, как и песня «Hold My Hand» из фильма «Топ Ган: Мэверик» в исполнении Леди Гаги. Этот блокбастер получил «Оскар» за звукорежиссуру, «Аватар: Путь воды» — за визуальные эффекты, «Черная Пантера: Ваканда навсегда» — за костюмы.

На церемонии выступили также Рианна, которая исполнили «Lift Me Up» из «Черная Пантера: Ваканда навсегда», актриса Стефани Сюй с песней «Yhis Is A Life» из «Всё везде и сразу» и Ленни Кравиц с композицией «Calling All Angels», посвященной ушедшим в прошедшем году кинематографистам.

