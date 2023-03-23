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Второй сезон бразильского сериала «Невидимый город», сериал «Ночной агент» с Гэбриелем Бассо и другие главные премьеры недели

Автор Гинтарас Зукас
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Невидимый город (сериал, 2 сезон)

(криминал, драма, фэнтези) на Netflix 22 марта

Второй сезон бразильского сериала «Невидимый город», сериал «Ночной агент» с Гэбриелем Бассо и другие главные премьеры недели

Детектив расследует убийство и оказывается втянут в борьбу между видимым миром и подземным королевством, населенным таинственными существами. 

Его царство (сериал, 2 сезон)

(криминал, драма) на Netflix 22 марта

Второй сезон бразильского сериала «Невидимый город», сериал «Ночной агент» с Гэбриелем Бассо и другие главные премьеры недели

После убийства его соседа по избирательному списку телепроповедник становится лидером президентской гонки. Пока убийство расследуется, он пытается не упустить свой шанс.

Ночной агент (сериал)

(боевик, драма, триллер) на Netflix 23 марта 

Второй сезон бразильского сериала «Невидимый город», сериал «Ночной агент» с Гэбриелем Бассо и другие главные премьеры недели

Бдительный агент ФБР, следя за линией экстренной связи, отвечает на звонок, который подвергает его смертельной опасности.

Фурии (фильм)

(боевик, криминал) на Netflix 23 марта 

Второй сезон бразильского сериала «Невидимый город», сериал «Ночной агент» с Гэбриелем Бассо и другие главные премьеры недели

Таинственная женщина обучает боевым навыкам трёх девушек, чтобы те смогли отомстить преступной группировке за совершённое над ними насилие. 

От кого мы убегали, мама? (сериал)

(криминал, драма, триллер) на Netflix 24 марта 

Второй сезон бразильского сериала «Невидимый город», сериал «Ночной агент» с Гэбриелем Бассо и другие главные премьеры недели

Мать и дочь постоянно от кого-то убегают, останавливаются в роскошных отелях и продолжают свой путь, оставляя за собой следы трупов. Но когда роскошные отели сменяются дешевыми, становится понятно, что сказка будет не такой, о которой мечтали.

Моя кантри-музыка (сериал)

(музыка, реальное ТВ) на Apple TV+ 24 марта 

Второй сезон бразильского сериала «Невидимый город», сериал «Ночной агент» с Гэбриелем Бассо и другие главные премьеры недели

Риз Уизерспун и Кейси Масгрейвс вместе с Джимми Алленом, Микки Гайтон и Orville Peck отправляются на поиски восходящих звезд кантри-музыки в соревновательном шоу нового типа. 

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