Выбор «правильного» мороженого: три вопроса и один эксперимент

В жару продажи мороженого вырастают в разы. Молочное, шоколадное, фруктовое, эскимо или в стаканчике – вариантов столько, что иногда даже не знаешь, на каком остановиться. На что желательно обратить внимание при покупке мороженого?

Упаковка

Руководствуемся, конечно, не красотой упаковки, а информацией, которая на ней указывается. Прежде всего надо найти дату производства мороженого. Именно производства, а не срока годности. Период хранения может составлять от 2 недель до года. Это вполне нормально, потому что зависит от ингредиентов и способа заморозки. Но поскольку мороженое должно храниться в идеальных условиях, а гарантировать нам этого, к сожалению, никто не может, лучше выбирать мороженое, изготовленное совсем недавно.

Состав

Второе, что мы должны сделать, – внимательно изучить состав мороженого. Жир в нем присутствует обязательно, другой вопрос — какой? Существует два основных варианта: молочный и растительный. Предпочтение стоит отдавать молочному. А вот растительный жир — это дешевое сырье. Даже если оно не вредит здоровью само по себе, то идет в компании с большим количеством консервантов и ароматизаторов. После такого мороженого на языке остается неприятный привкус. Ну а если составе мороженого есть пальмовое масло, хорошенько подумайте, стоит ли его покупать. Вообще, выбирайте мороженое с минимальным количеством добавок. В идеале его состав должен выглядеть так: молоко, сливки, сахар, ваниль.

Калории

Если вы заботитесь о своей фигуре, не забудьте также проанализировать энергетическую ценность, попросту – количество калорий. Особенно когда вы покупаете мороженое в вафельном стаканчике.

Лабораторная работа

Ну и последнее. Если вы не уверены, правильно ли выбрали мороженое, проведите маленький эксперимент. Отложите кусочек мороженого и дайте ему растаять. Если от него останется пышная густая пенка, то в мороженом больше молочного жира, и это хорошо. Если же мороженое превратится в прозрачную сладкую воду, значит в его составе преобладают растительные жиры.