Заболеваемость гриппом, ОРВИ и ковидом остается высокой. Спасает ли маска от вирусов?

По данным Национального центра общественного здоровья, уровень заболеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусом все еще остается высоким. Во вторую неделю месяца, с 6 по 12 февраля, самые высокие показатели заболеваемости были в Висагинском и Мариямпольском самоуправлениях, в Кедайняйском районе и др. Есть ли какой-то универсальный способ уберечься от вируса? Помогает ли от вирусов маска?

По словам доктора медицинских наук профессора Саулюса Чаплинскаса, врачи и раньше всегда разъясняли, почему и как важно проветривать помещение, соблюдать гигиену рук, кашля. А в период пандемии этому уделялось особое внимание.

«Плохо то, что переборщили во многом. Особенно ношение масок, ношение масок в открытом пространстве, и т. д. Скомпрометировали эту идею. И если перестали люди верить, что маска действительно нужна для того, чтобы не только защитить себя, но и защитить других, то придется, наверное, заново опять это объяснять. Так как мы сейчас видим, что не все люди, скажем, в аптеку идут и надевают маску. Если человек кашляет, у него симптомы простудного заболевания, он должен позаботиться о том, чтобы не распространять вирус. И не обязательно это может быть ковид, не обязательно грипп — просто может быть банальная простуда. Эти болезни никуда не делись. И если уроки ковида (которые, скажем так, позитивные) не будут забыты, то всем от этого будет только польза», — говорит профессор.

Есть такое понятие — health literacy, грамотность в вопросах здоровья. Она проявляется в том, насколько человек понимает и интерпретирует информацию о здоровье в отношении себя и других людей. И понятно, что если кто-то чувствует, что простужен, то надеть маску в помещении, где есть другие люди, будет просто проявлением культуры и вежливости.

Но надо ли в периоды повышенной заболеваемости ходить в маске и на улице?

По словам профессора Чаплинскаса, «элементарная логика говорит: для того, чтобы заразиться каким-то вирусом, во-первых, надо, чтобы он был. А во-вторых, — чтобы он попал в организм здорового человека тем путем, который нужен для конкретного вируса».

«Значит, для того чтобы заразиться тем вирусом, который передается через воздух, надо, чтобы человек вдохнул этот вирус. И чтобы вдохнул нужное количество для того, чтобы произошло заражение. Сколько этих вирусов — ковидных, например, или вирусов гриппа, — надо, чтобы попало в организм человека, не подсчитано. Но понятно, что чем больше, тем больше вероятность заразиться. И тем больше вероятность, что будет тяжелая клиническая форма болезни, — говорит Саулюс Чаплинскас. — Но если на открытом воздухе, во-первых, нет поблизости людей, во-вторых, если даже есть человек, и близко, но мы не говорим «нос в нос», а плюс еще если ветер сдувает эти капли, которые выделяет инфицированный человек, то вероятность заразиться будет минимальная. А то и равна нулю. Надевать маску имеет смысл только в том случае, если вы на открытом воздухе хотите стоять близко друг к другу. Но и то — можно держать дистанцию, и вероятность заражения будет минимальной».

«Но если человек идет по улице, идет один, и идет в маске, — это нонсенс. Маска становится влажной. Я уже не говорю о том, что дышать тяжелее. Но когда он войдет в закрытое помещение, где будет выше вероятность и опасность заражения, маска уже утеряет свой защитный эффект. Так что все надо делать с умом и вовремя», — сказал профессор Чаплинскас.

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