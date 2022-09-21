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Афиша. День без автомобиля, Осеннее равноденствие, фестиваль ремесел и другие события ближайших дней

Автор Анжелика Орлёнок
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В четверг, 22 сентября, Европейская Неделя мобильности завершается Днем без автомобиля. Проект Neakivaizdus Vilnius совместно с JUDU (SĮ Susisiekimo paslaugos) специально по этому поводу создали новый велосипедный маршрут для любителей активного образа жизни Vilnius 700. В честь Дня без автомобиля будет бесплатно курсировать по городу общественный транспорт в Акмянском районе, Йонаве, Кедайняй, Мариямполе, Пакруойисе, Паланге, Паневежисе, Шяуляе, Таураге, Вильнюсе и Утяне. А компания Bolt в честь Дня без автомобиля в 12 городах страны предоставит возможность бесплатно прокатиться на одном из 500 электросамокатов компании.

Афиша. День без автомобиля, Осеннее равноденствие, фестиваль ремесел и другие события ближайших дней

Dviračių infrastruktūros plėtra Eitvydo Kinaičio nuotr.

В четверг, 22 сентября, проходит не только День без автомобиля. В Вильнюсе, по традиции, отметят Осеннее равноденствие. Проводить светлый сезон и встретить темный в Вильнюсе приглашает мероприятие Laumių dovanos. Оно будет проходить на набережной Нерис возле моста Короля Миндаугаса в 20:00.

А Музей часов в Клайпеде и танцевальные коллективы из Жемайтии 22 сентября в 17 часов приглашают жителей и гостей города проводить лето и встретить осеннее равноденствие на бесплатном мероприятии «Танцуем, топаем – проводим лето».

В четверг, 22 сентября, будет также отмечаться День единства балтов. По этому случаю на курганах и в других исторически значимых местах страны зажгут символический огонь единства балтов.

На курганах в Кернаве в пятницу, 23 сентября, состоится праздник Осеннего равноденствия и Единства балтов. Как рассказывают организаторы, главным акцентом мероприятия станут встреча света и тьмы, этого и другого мира, а также мистерия огня, музыки и света.

Афиша. День без автомобиля, Осеннее равноденствие, фестиваль ремесел и другие события ближайших дней

Drive-in кинотеатр возвращается в Вильнюс, в Лиепкальнис, где можно будет смотреть фильмы на фоне взлетающих и садящихся самолетов. В течение трех дней будет показано 6 фильмов.

В конце недели, 23 — 25 сентября, в Буйвидишкес Вильнюсского района состоится традиционная ярмарка растений VikoFlora 2022. Ruduo. Она будет проходить в пятницу с 10:00 до 19:00, субботу с 8:00 до 19:00 и в воскресенье, 25 сентября, — с 8:00 до 15:00.

Афиша. День без автомобиля, Осеннее равноденствие, фестиваль ремесел и другие события ближайших дней

В Вильнюсе проведут бесплатные уроки ромских танцев. Вильнюсцев и гостей столицы приглашают 23 сентября и 7 октября посетить вильнюсскую школу танцев Low Air и принять участие в уроках ромских танцев. Уроки проведет Кристина Милевич — она работает в Центре ромской общины и в мультикультурной организации «Помоги освоиться», является танцовщицей ансамбля Sare roma и учителем танцев. Кроме того, она работает в ресторане Gypsy Lounge. Уроки танцев пройдут в Школе танца Low Air на проспекте Гедиминаса, 2A в столице.

В конце недели, с 23 по 25 сентября, в Вильнюсе будет проходить выставка авторских кукол PASAKA ( «Сказка»), в которой примут участие более 30 кукольников из разных стран.

Афиша. День без автомобиля, Осеннее равноденствие, фестиваль ремесел и другие события ближайших дней

В субботу, 24 сентября, Аникщяй приглашает на фестиваль Obuolinės. Днем, во время яблочного праздника, состоятся театрализованные представления в честь окончания осенних работ, творческие мастерские, оздоровительные мероприятия. Будут и яблочные угощения. А ночью гости фестиваля смогут полюбоваться панорамой города с самого высокого в Литве костела с двумя башнями, а также увидеть Свет счастья в ночном небе.

Афиша. День без автомобиля, Осеннее равноденствие, фестиваль ремесел и другие события ближайших дней

24 сентября в парке Вингис пройдет крупнейший в Европе фестиваль фейерверков Vilniaus fejerija.

В субботу, 24 сентября, с 10 до 18 часов в Национальном художественном музее М.К. Чюрлениса в Каунасе будут проходить мероприятия, посвященные 147-летию Чюрлениса. Участников праздника ждут тематические экскурсии, лекции, творческие мастерские. Посетителям будет также представлена ​​первая в мире работа ученых-генетиков – ДНК-картина Dabartis Naujajam Rytojui – DNR paveikslas Nr. 1. На картине изображен М. К. Чюрленис, один из самых талантливых творцов Литвы, открывший дверь в мир иллюзий и сюрреализма.

Афиша. День без автомобиля, Осеннее равноденствие, фестиваль ремесел и другие события ближайших дней

До 1 октября проводится регистрация участников Гастрономической недели. Свои заявки могут подавать рестораны, кафе, усадебные кухни — а участники станут известны после выбора организаторов. Само мероприятие — 12-я Гастрономическая неделя — будет проходить с 7 по 13 ноября.

В воскресенье, 25 сентября, в Мядининкай отметят десятую годовщину отстроенного замка. С 11 до 18 часов на площади Мядининкайского замка будут встречать посетителей хранители рукодельных и исторических творческих традиций — там состоится Senųjų amatų šventė, «Фестиваль старинных ремесел».

Афиша. День без автомобиля, Осеннее равноденствие, фестиваль ремесел и другие события ближайших дней

В сентябре по всей стране проходят бесплатные мероприятия по поводу Дня лесника. Этот день отмечается ежегодно в третью субботу сентября — в нынешнем году он выпал на 17 сентября. Однако большая часть мероприятий, посвященных Дню лесника, пройдет в эту субботу, 24 сентября. Подробности — на странице am.lrv.lt

Афиша. День без автомобиля, Осеннее равноденствие, фестиваль ремесел и другие события ближайших дней

К слову, в лесах страны сейчас происходят настоящие спектакли — звучат свадебные «песни» оленей. В рамках мероприятий по случаю Дня лесника Гослесничество организует бесплатные экскурсии для желающих увидеть удивительное природное явление.

Афиша. День без автомобиля, Осеннее равноденствие, фестиваль ремесел и другие события ближайших дней

В последние выходные месяца, 24 — 25 сентября, оживет Старая Кярнаве. У всех любителей истории есть возможность окунуться в средневековье – ремесленники, торговцы и средневековые воины из разных уголков страны поселятся в средневековом городке Кярнаве и «воскресят» Музей под открытым небом. В субботу, 24 сентября, фестиваль будет проходить в отреставрированных средневековых усадьбах Кернаве с 11 до 18 часов, а в воскресенье, 25-го, — 11 до 16.

Афиша. День без автомобиля, Осеннее равноденствие, фестиваль ремесел и другие события ближайших дней

В последнее воскресенье месяца, 25 сентября, многие музеи страны можно будет посетить бесплатно. Список музеев: lrkm.lrv.lt

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