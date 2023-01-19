Афиша. Фестиваль короткометражных фильмов, Таурагская феерия и другие события ближайших дней

В стране проходит Фестиваль короткометражных фильмов Vilnius Short Film Festival. Он будет проходить до 24 января в кинотеатрах Вильнюса, Каунаса, Клайпеды и Шяуляя, а также на интернет-платформе ŽMONĖS Cinema.

Подходит к концу Международный детско-юношеский фестиваль KITOKS’23. Это один из крупнейших крупнейших в Литве фестивалей, который представляет нетрадиционное современное сценическое искусство зрителям в возрасте от 0 до 18 лет. Это звук, свет, движение, объект, поиск себя и своих ощущений. Есть в программе спектакли для маленьких детей, для детей с ограниченными возможностями. В программе фестиваля — выступления не только литовских, но и норвежских, швейцарских и бельгийских артистов. Фестиваль заканчивается 20 января. Программа фестиваля.

На следующей неделе откроется и Фестиваль французского кино «Зимние экраны». Он будет проходить с 26 января по 2 февраля в кинотеатрах «Скалвия», «Пасака» в Вильнюсе и «Ромува» в Каунасе. В программу фестиваля в Вильнюсе и Каунасе войдут последние французские фильмы и встречи с кинематографистами. Билеты на фестивальные показы уже можно приобрести в кассах этих кинотеатров и на их сайтах.

В пятницу, 20 января, в 18 часов во дворе замка состоится мероприятие, посвященное открытию года Таураге в качестве Культурной столицы Литвы 2023 года. Долгожданный и особенный год откроется светомузыкальной феерией «Культурная таможня — пять дорог». Организаторы обещают, что это зрелище, и правда, будет феерическим. Двор замка выбран не случайно, ведь именно в здании замка, построенном в середине XIX века, изначально располагалась таможня. До 150 танцоров, певцов и актеров расскажут о сложной истории региона Таураге, которая насчитывает более 500 лет.

В субботу, 21 января, в 19:00 в Paviljonas (Pylimo g. 21B) состоится концерт группы «Разбітае сэрца пацана». Концерт культовой группы РСП — это всегда порция юмора, танцев и немного сарказма. Группа поет на «трасянке» – смеси беларуского и русского языков.

В воскресенье, 22 января, в 13:00 в столице пройдет экскурсия про зимующих птиц на территории вильнюсских замков. Экскурсия на литовском языке, бесплатная, но необходима регистрация.

В субботу, 21 января, с 12:00 до 15:00 Музей деревянной архитектуры города проводит мастер-класс по созданию открытки для Вильнюса. Вход свободный.

Конечно же, главное мероприятие ближайшего времени – Празднования 700-летнего юбилея столицы. К этому готовится не только Вильнюс. Праздновать юбилей города Вильнюсское самоуправление призывает так, чтобы весть об имениннике разлетелась по всему свету, — круглый год. 25 января «Портал времени» на Кафедральной площади откроет юбилейный Вильнюсский фестиваль света и станет акцентным символом событий всего января. Подробнее о праздновании юбилея столицы

Клайпеда

Канал «Новая Клайпеда. Новости» рассказывает, что в четверг, 19 января, в Švyturio arena в 17:00 и 20:00 состоится один из этапов (так называемые поединки) литовского музыкального шоу «Голос» (Lietuvos balsas).

В Концертном зале (бывший Дом офицеров) в 18:30 зрителей ждет концертная программа «Приезжая из Испании». В программе — самые известные песни, написанные композиторами из этой страны. Айсте Пилибавичюте (сопрано); Нийоле Баранаускайте (фортепиано).

В пятницу, 20 января, в 18:30, в Клайпедском драматическом театре покажут спектакль «Земля Эльзы» по одноименной пьесе Ярославы Пулинович. Пьеса «Земля Эльзы» поднимает «вечную тему» взаимоотношений выросших детей и их постаревших родителей. Повзрослевшие дети вдруг начинают относиться к своим «предкам» как к чудакам, лишая их права любить, мечтать, распоряжаться собой и своим имуществом. Режиссер Повилас Гайдис. В главных ролях Регина Шалтените и Кястутис Мацияускас. Пьесу с русского языка на литовский перевел Гинтарас Граяускас.

В субботу, 21 января, в полдень, в Клайпедском кукольном театре состоится литовско-израильский спектакль «Большой взрыв».

В субботу в 12:00 и в 17:00 в Клайпедском драматическом театре покажут детский спектакль «Снежная королева». А в 18:00 состоится показ спектакля «Муха». «Муха» – абсурдистская комедия так называемой первой части, основанная на одноименной пьесе драматурга Дайвы Чепаускайте. Он приглашает зрителей вникнуть в тонкие хитросплетения повседневных отношений, переплетенных с абсурдными деталями. Комичный, смело реалистичный и заставляющий задуматься спектакль, который, как пишут организаторы, может «задеть за живое». «Муха» была признана «Дебютом года» на театральном фестивале-конкурсе «Отражения», а композитор спектакля Гинтаре Валионите была номинирована в категории «Лучшая музыка к спектаклю».

Висагинас

В четверг, 19 января, в 17:00 в выставочном зале Висагинского центра культуры «Седулинас» (ул. Вильтес, 5) состоится открытие выставки скульптуры и живописи Йонаса Грунды «Хлеб с небес». Выставка посвящена юбилейному году Аукштайтии и будет работать до 4 февраля.

Клуб «Квадрат» приглашает посетить художественную выставку картин известного висагинского акварелиста Анатолия Дегтярева. Экспозиция картин проходит в художественной галерее библиотеки по адресу ул. Седулинос и будет открыта до 31 января.

В пятницу, 20 января, в 18:00 в зале «Драугисте» Висагинского центра культуры будет показан документальный спектакль «Свидетельства», поставленный известным режиссером Оскарасом Коршуновасом и основанный на реальных историях женщин на войне.

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