Как отпраздновать 25 января – День рождения Вильнюса?

Такое событие бывает только раз в 700 лет! 25 января Вильнюс отмечает свой юбилей и вступает в восьмое столетие. Но несмотря на то, что Вильнюс за 700 лет накопил массу информации и опыта, он по-прежнему остается молодым, динамичным и развивающимся городом. Как отпраздновать юбилей столицы так, чтобы ничего не упустить?
Праздновать юбилей города Вильнюсское самоуправление призывает так, чтобы весть об имениннике разлетелась по всему свету, — круглый год. Главными датами столичного юбилея выбрали два дня наступившего года. Это 25 января — день, в который 700 лет назад Вильнюс был впервые упомянут в исторических письменных источниках, и 25 июля — день покровителя Вильнюса Св. Христофора. 25 января «Портал времени» на Кафедральной площади откроет юбилейный Вильнюсский фестиваль света и станет акцентным символом событий всего января.
700vilnius.lt рассказывает, как отпраздновать День рождения Вильнюса так, чтобы ничего не упустить.
1. Торжественная церемония поднятия флагов святого Христофора на Ратушной площади
Флаги будут подняты тремя самыми выдающимися жителями Вильнюса, представителями разных поколений. Мероприятие состоится в 12 часов 25 января.
2. Выставка «Письма князя Гедиминаса в Вильнюсе»
День рождения Вильнюса отсчитывается от даты, когда название города было упомянуто в письме князя Великого княжества Литовского Гедиминаса к европейским городам. К сожалению, оригиналов этих писем не сохранилось, однако есть копия, сделанная в Риге после получения письма.
Уникальное письмо можно будет увидеть на интерактивной выставке, которая станет одним из главных событий юбилея.
Письмо будет представлено общественности 25 января в Башне замка Гедиминаса Национального музея Литвы. В честь юбилея города в этот день с 13 до 17 час. посмотреть на письмо можно будет бесплатно, позже – при покупке билета посетителя музея.
3. День Вильнюса во Дворце правителей Великого княжества Литовского
В день рождения города экспонаты Дворца правителей становятся еще более интересными и загадочными.
На выставке «Рассвет города Гедиминаса. Старейшее деревянное здание Вильнюса и его самые уникальные находки» можно будет увидеть фрагменты здания, стоявшего 750 лет назад на склонах Замковой горы, а также сохранившиеся до наших дней личные вещи членов свиты неизвестного правителя.
В виртуальном путешествии в дневний Вильнюс в формате 3D можно будет увидеть, как выглядела замковая башня во времена князя Гедиминаса.
Малыши на мастер-классах будут рисовать вильнюсские замки, слушать легенду о Вильнюсе и исследовать прошлое.
А в познавательном спектакле «Создаем Вильнюс!» об истории города будут рассказывать не только гиды, но и… вороны.
Информация о билетах в музей.
4. Открытие памятника «Заветы великого князя литовского Гедиминаса Вильнюсу и Литве»
Вильнюсский клуб выступил с инициативой создания памятника в честь 700-летия со дня первого упоминания столицы Литвы в письменных источниках (25 января 1323 г. Вильнюс впервые был упомянут в письме великого князя литовского Гедиминаса).
Памятник будет установлен неподалеку от башни замка Гедиминаса, в Большом дворе восстановленного Дворца правителей Великого княжества Литовского.
Открытие памятника — 25 января в 16 часов.
5. Праздничный концерт музыки эпохи барокко
Вильнюс поздравит с юбилеем ансамбль Cappella Concertante Vilnense, положивший в Литве начало традиции исполнения музыки эпохи барокко.
В программе – музыка Клаудио Монтеверди, Антонио Вивальди, Георга Фридриха Генделя и других композиторов эпохи барокко.
Концерт будет проходить в Большом ренессансном зале Дворца правителей Великого княжества Литовского. К сожалению, регистрация из-за большого числа желающих уже завершилась.
6. Празднование юбилея Вильнюса на Кафедральной площади
Празднование 700-го дня рождения Вильнюса будет объявлено открытым в 19:30 час. на Кафедральной площади столицы.
Организаторы приглашают совершить путешествие через 700 лет истории Вильнюса и увидеть захватывающее шоу, которым будет гордиться и Вильнюс, и вся Литва.
7. Вильнюсский фестиваль света — самое яркое мероприятие Дня рождения столицы
Вильнюс озарится тысячами праздничных огней. Световые инсталляции в историческом центре столицы, на вильнюсских улицах и площадях вдохнут жизнь в ночной город, согреют в разгар зимы, подчеркнут архитектуру столицы.
Известные художники будут удивлять творческими идеями, и даже темные уголки города озарятся светом.
Фестиваль будет проходить с 25 по 28 января с 18-до 23 часов ежедневно в разных местах столицы.
В праздничный день состоится множество интересных мероприятий. Подробнее о каждом из них можно узнать на страницах празднования юбилея столицы 700vilnius.lt
Концерты
- Свет свободы над Балтией. Литовский национальный симфонический оркестр, Даля Кузнецовайте, Эрки Пехк
- Концерт Владимира Тарасова в рамках выставки «Вильнюсский покер»
- Праздничный концерт музыки эпохи барокко
- Празднование юбилея Вильнюса на Кафедральной площади
- Киноконцерт «Вильнюсский покер» и презентация трейлера фильма
Выставки
- Выставка «Я живу в Вильнюсе»
- Выставка «Письма князя Гедиминаса в Вильнюсе»
- Экспериментальная выставка «Музыка для Вильнюса. Семь историй»
- Выставка ADVENTUR
- Выставка «Волк, башня и церковь. Сувениры Вильнюса»
Фестивали
- Вильнюсская биеннале искусства перформанса
- Вильнюсский фестиваль света
- 18-24 января состоится 16-й Вильнюсский фестиваль короткометражных фильмов
Другие мероприятия
- Сеансы короткометражного фильма Эйтвидаса Дошкуса «Здесь был Вильнюс»
- Награждение статуэтками Святого Христофора