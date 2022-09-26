700 years of Vilnius

Блиц-опрос гостей подкаста «Вильнюсу – 700 лет»

Автор RADIO•R
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Блиц-опрос гостей подкаста «Вильнюсу – 700 лет»

RADIO•R продолжает серию бесед, посвященных 700-летию Вильнюса. Весной в подкасте «Вильнюсу – 700 лет» мы смотрели на город и его историю глазами гидов.

В новом сезоне мы поговорили о любимом городе и с другими замечательными людьми. Гостями эфира стали вильнюсцы по рождению — и вильнюсцы по месту проживания. Политики, дипломаты, журналисты, музыканты, люди разных профессий, конфессий и национальности. Мэры и вице-мэры, бывшие и нынешние работники самоуправлений и староств, коллеги из LRT и портала DELFI, российские и белорусские журналисты, нашедшие приют в столице.

Все наши гости делились своими историями взаимоотношений с Вильнюсом. Но каждому из них пришлось ответить и на короткие вопросы блиц-опроса. Например, поделиться тем, какое место города им кажется самым мистическим, а какое лучше всего подходит для первого поцелуя.

  • Метро или трамвай?
  • Место для романтического свидания?
  • Что останется в Вильнюсе через 700 лет?
  • Самое любимое высокое место в городе?
  • Правый или левый берег?
  • Позор города?

Артурас Зуокас: «Для того, чтобы понимать Вильнюс, надо общаться с его горожанами»

Артур Людковский: «Польский Вильнюс и как в городе принимаются решения»

Иштван Квик: «У ромов есть третий глаз, о котором они не знают»

Эйтвидас Баярунас: «Дворец Правителей — это большой символ города и страны»

Олег Ерофеев: «Вильнюсцы — свободны сами и готовы делиться свободой с другими»

Ольга Угрюмова: «Отношение с городом – это отношения с людьми, которые в нем живут»

Александр Кузнецов: «Встретил людей, которых не видел 1000 лет»

Евгений Соленков: «Вильнюс — это культурная столица для белорусов»

Гинтарас Зукас: «Каждый житель Вильнюса — по-своему супергерой»

Виктория Чмилите-Нильсен: «Вильнюс — абсолютно европейская столица»

Дмитрий Денисюк: «Я не знаю более зелёного города, чем Вильнюс»

Тамерлан Гараев: «Жители Литвы — это свободные и образованные люди»

Илья Ваткин: «Мне дальше Вильнюса уезжать не хочется»

Макс Мельман: «Вильнюс — музыкальный город»

Константин Эггерт: «Вильнюс всегда на пике европейских событий»

Loud Fish: «Уличная музыка – неотъемлемая часть Вильнюса»

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