Уличная музыка – неотъемлемая часть Вильнюса. Гость подкаста «Вильнюсу – 700 лет» – Loud Fish

Гостем нашего подкаста «Вильнюсу – 700 лет» стала группа Loud Fish. Поговорили о том, как появилась группа, о музыке, о Вильнюсе. Вот лишь некоторые фрагменты беседы, а полное интервью с нашими гостями слушайте в подкасте RADIO•R.

Listen to «Loud Fish: «Уличная музыка – неотъемлемая часть Вильнюса». // 700 лет Вильнюсу» on Spreaker.

Вы удерживаете аудиторию по 40 минут. Вы меняете локации. Почему вы не выступаете на том же месте?

Есть несколько причин. Если мы играем с барабанами, то мы не можем стоять на узкой улице. Потому что начинают ловить микрофоны, звук отбивается от стен. Вопрос акустики.

Если мы играем вечером, то лучше выбрать какую-то улицу, где все тусуются. Это Вильняус, например. Весь поток там. На Кафедре никого нет вечером в пятницу.

Днем мы предпочитаем играть на Кафедре, с барабанами. Хорошая акустика, ничего не дистортится, так сказать. И много людей может прийти. Потому что все гуляют по паркам, по Пилиес.

О конкуренции

У нас в Вильнюсе никогда не было никаких историй, что вот кто-то занимает место, или еще что-то. Вот я сколько себя помню. Мы просто приходили — и договаривались. Сколько ты будешь играть? Час. Хорошо, приду через час.

Но последнее время приходят интересные люди, потому что у них там свои порядки. Например, в Беларуси или Украине. И они говорят: давайте создадим чат, будем писать — когда, кто, в какое время играет. И мы будем приходить по очереди.

О репертуаре

Еще немного по поводу того, что люди приходят и стоят по 40 минут. Просто мы делаем шоу. И все этим сказано. Невозможно представить по-другому, почему люди к нам приходят, почему они на нас подписываются, почему они ждут наших выступлений.

Потому что просто — правда, мы отдаем себя. Мы отдаем всю свою энергию.

Мы в конце выступления вот так стоим, между собой общаемся — и говорим: завтра я, наверное, не встану с кровати. Вот такое настроение. Просто потому что мы отдаемся полностью — и именно от этого зависит наш репертуар, что мы хотим сегодня рассказать человеку.

Мы играем и по-литовски. Antikvariniai Kašpirovskio dantys. Мы играем из литовского то, что нам нравится. Играем иногда Baltasis Kiras, тоже нам нравится. Нам нравится веселая музыка.

Что изменилось в Вильнюсе?

В Фабийонишках стало круто. Потому что обновили дороги, построили новые площадки детские.

И я очень доволен, потому что у меня двое детей. Потому что около моего дома были реально раздолбанные дороги. Вот просто дыры. Если идет дождь — а у нас он идет часто — то там конкретные дыры были. Я не могу не похвалить!

Считаете ли вы Вильнюс европейской столицей?

Я — сто процентов да! Я много где был просто.

Жил в Нидерландах два года. Часто бывал в Риге. И мне очень нравится Вильнюс. Мне очень нравятся здесь дороги, транспортное сообщение — одно из лучших. Потому что я много где был, я могу сравнивать.

Чего не хватает в Вильнюсе?

Было бы круто, если бы поезда в другие города, и сообщение между другими городами было доступным. Потому что сейчас оно недоступно.

Вот, скажем, как в Нидерландах. Ты покупаешь себе проездной — он там тоже стоит 30 евро — и ты ездишь бесплатно на поездах. То есть, вот мы с женой работали — и мы могли на выходные поехать в Утрехт, в Амстердам, в другой город — абсолютно бесплатно. И вернуться. Благодаря проездному. Естественно, ты платишь за это — но любой транспорт абсолютно доступен. Что касается конкретно Литвы, нам поехать в Клайпеду на автобусе — каждому билет стоит 22 евро. Это очень дорого!

О репетициях

Мы репетируем, но это происходит крайне редко.

Вообще как происходит процесс подготовки песни. Мы выбираем песню. Я выбираю тональность, в которой мне удобно петь. Я ее скидываю нашему гитаристу. Он учит ее. Записывает видео. Мы говорим: Валера, нужен твой соляк. Просм Валеру прислать видео. Валера играет, присылает видео — ну все, можно теперь встретиться. Мы встречаемся — и прогоняем. А где мы встречаемся — это либо у меня в офисе, я снимаю офис, маленький совсем. Либо у Дани дома. Можно сказать, что в гараже вообще.

Будут ли свои песни?

Почему мы пока что не пишем ничего своего? Потому что я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Если у нас получается хорошо перепевать что-то на свой лад, мы должны это делать.

Если у кого-то классно получается писать тексты, хитовые, популярные, круто получается продавать их — он должен этим заниматься. Понятно, что есть увлечения, есть страсть. Но есть профессия. То, чем человек занимается много лет. Он опытный в этом деле. И если мы будем распыляться на то, что… Окей, мы хотим написать песню, мы хотим, чтобы она стала успешной — зачем нам расстраиваться?

Я не умею писать хиты. Я не продюсер. Как и каждый из нас — мы инструменталисты. Кто-то самоучка, кто-то закончил консерваторию. Кто-то пел в хоре, кто-то — просто крутой барабанщик. Но никто из нас не продюсер и не хитмейкер. И если мы захотим что-то свое — мы, наверное, купим.

Либо научимся. То есть, до этого надо дойти.

Место из детства, которого больше нет?

Раньше строили такие деревянные площадки, в которых было очень много души. Деревянные площадки были как замки. И очень жалко, что они пропали.

Потому что я представлял себя рыцарем, когда был маленьким. Пропала идентичность в площадках. Они такие пластмассовые сейчас, в них нет души. А раньше они были — все из дерева, классно, занозы… эти ступенечки, в крокодила там играли…

Подкаст записан при поддержке Baltic Centre for Media Excellence https://bcme.eu/