700-летие столицы: на какие мероприятия юбилейного года обратить внимание?

Начался главный месяц года для столицы, которая в этом году собирается масштабно отметить свое 700-летие. Мероприятия в честь этого события уже проходили и в 2022-м, однако программа 2023-го обещает стать еще ярче и разнообразнее. 700-летию Вильнюса присвоен статус значимого события ЮНЕСКО. В подготовке к солидному юбилею приняли участие более 100 партнеров, поэтому жителей и гостей города ждет широкий выбор мероприятий.

24 января в Вильнюс приедут в гости мэры многих других городов Европы и мира. Встреча, которая состоится в канун Дня рождения города, будет проходить в Литовской национальной филармонии. Она предоставит своим участникам возможность поделиться опытом, обменяться идеями о городском развитии, изменении климата, образовании, а также наладить полезные партнерские отношения и вдохновиться смелыми решениями.

Основные юбилейные торжества

Главными датами празднования юбилея столицы стали два дня наступившего года. Это 25 января, когда Вильнюс 700 лет назад впервые был упомянут в исторических письменных источниках, и 25 июля, день покровителя Вильнюса Св. Христофора.

25 января «Портал времени» на Кафедральной площади откроет юбилейный Вильнюсский фестиваль света и станет акцентным символом событий всего января. Кстати, наблюдать за этим событием смогут не только жители и гости столицы. Праздник будет транслироваться в прямом эфире телеканала LRT.

«Январь — особенный месяц для нашего города, ведь 700 лет назад Князь Гедиминас отправил свои знаменитые письма и тем самым распространил в мире новости о Вильнюсе. Поэтому в этот день в Вильнюсе запланировано много мероприятий, и одно из самых важных событий будет связано с Вильнюсским фестивалем света. Самые неожиданные места Вильнюса засияют по-новому, а интерактивные инсталляции вызовут восхищение», — говорит Инга Романовскене, руководитель Вильнюсского агентства по развитию туризма и бизнеса Go Vilnius, которое курирует празднование юбилея.

Однако световыми инсталляциями подарки жителям и гостям столицы не закончатся. Вильнюс проведет и другие впечатляющие юбилейные мероприятия и приготовит сюрпризы, которыми будет радовать весь январь. Будут проходить всевозможные мероприятия, посвященные Дню рождения города: выставки, концерты, презентации сценического искусства и кино. К мероприятиям активно подключаются и организаторы экскурсий, которые приглашают заново открыть для себя столицу, а также рестораны, предлагающие отведать уникальные блюда, приготовленные по старинным рецептам.

А 25 июля, в день памяти покровителя Вильнюса Св. Христофора, день рождения столицы будет отмечаться на музыкальном фестивале «Юный, как Вильнюс». В парке Вингис состоится бесплатный концерт классической и популярной современной музыки с участием известных литовских и зарубежных артистов. Фестиваль, впервые прошедший в 2022 году, собрал около 45 тыс. зрителей.

Крупные юбилейные проекты национального и международного значения

По словам организаторов, одним из самых ярких и важных событий юбилейной программы станут проекты победителей конкурса 7 идей для Вильнюса. Они не только напомнят о прошлом и настоящем города, но и позволят увидеть столицу с невиданного прежде ракурса. Кроме того, этот год объявлен Годом писем между столицей Литвы Вильнюсом и Гедиминасом, поэтому юбилей приобретет еще большее национальное значение. Идеи победителей конкурса воплотят в жизнь Литовский национальный театр оперы и балета, музей MO, фабрика искусств Loftas, Литовский национальный музей, галерея Meno niša, организация Meno genas и продюсерская компания Ulvyds.

Фабрика искусств Loftas с проектом Kartą Vilniuje («Однажды в Вильнюсе») пригласила жителей и гостей Вильнюса поделиться своими впечатлениями о столице и таким образом стать соавторами уникального фильма о Вильнюсе.

Национальный музей Литвы с проектом Paviljonas: Vilnius prieš 200 metų («Павильон: Вильнюс 200 лет назад») покинет музейные пространства, организует образовательные мероприятия и вновь расскажет об истории города.

Литовский национальный театр оперы и балета с помощью искусственного интеллекта реконструирует первую оперу, исполненную в Вильнюсе в XVII веке.

Meno genas и Сеть литовских ансамблей пригласили композиторов со всего мира создать музыкальные произведения специально для тех или иных общественных пространств Вильнюса.

Галерея Meno niša в честь юбилея столицы представит перформанс-биеннале на площадях, зданиях и в парках Вильнюса.

Большое внимание заслужил знаменитый роман Ричардаса Гавелиса Vilniaus Pokeris. Кинорежиссер Донатас Ульвидас намерен не только снять фильм по этому роману, но и инициировать новые события в джазе, живописи и скульптуре. Между тем музей МО представит массовую инсталляцию, приглашающую увидеть Вильнюс сквозь призму «Вильнюсского покера».

Это только часть мероприятий и проектов юбилейного года столицы. Свои программы к 700-летию столицы готовят также Вильнюсский университет, Дворец правителей, Литовский национальный музей искусств, Институт истории Литвы, Национальная библиотека Мартинаса Мажвидаса и многие другие.

Вильнюс приглашает литовских школьников посетить «Вильнюс в рюкзаке»

По случаю 700-летия Вильнюс приглашает всех литовских школьников и учителей ближе познакомиться с историей столицы, а также с ее сегодняшним и завтрашним днем. Планируется организовать бесплатные экскурсии для школьников разных возрастных групп. А лучше узнать 700-летний Вильнюс можно будет с помощью различных органов чувств: слуха, зрения, обоняния, вкуса и осязания.