Фотопятница. 12 моментов Дня рождения столицы, или Ода любимому городу

25 января Вильнюс торжественно отметил свой юбилей. Те, кто хочет принять участие в праздничной феерии столичного 700-летия, еще могут посетить Фестиваль света. А мы в сегодняшнем выпуске «Фотопятницы» с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog предлагаем вспомнить настроение и несколько ярких моментов Дня рождения столицы.

Столице исполнилось 700 лет! С Днем рождения, Вильнюс!

Обратите внимание на мягко крадущегося волка, он в судьбе города принял самое непосредственное участие — угораздило же волка присниться Гедиминасу!

Так вот, фестиваль света подарил множество вариантов Ратуши.

Так какой же он, Вильнюс?

Он — непростой.

Он — с богатой историей.

Он — космополитичный.

Он — разный.

Он — многослойный.

Он — красивый.

Он — креативный.

Он — наш любимый Вильнюс!

Это — часы, отсчитывавшие время до 700-летия города. Увы, они больше точными не будут. Зато день рождения города теперь можно праздновать целый год!