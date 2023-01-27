700 years of Vilnius Мероприятия

Фотопятница. 12 моментов Дня рождения столицы, или Ода любимому городу

Автор RADIO•R
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25 января Вильнюс торжественно отметил свой юбилей. Те, кто хочет принять участие в праздничной феерии столичного 700-летия, еще могут посетить Фестиваль света. А мы в сегодняшнем выпуске «Фотопятницы» с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog предлагаем вспомнить настроение и несколько ярких моментов Дня рождения столицы.

Столице исполнилось 700 лет! С Днем рождения, Вильнюс!

Фотопятница. 12 моментов Дня рождения столицы, или Ода любимому городу

Обратите внимание на мягко крадущегося волка, он в судьбе города принял самое непосредственное участие — угораздило же волка присниться Гедиминасу!

Фотопятница. 12 моментов Дня рождения столицы, или Ода любимому городу

Так вот, фестиваль света подарил множество вариантов Ратуши.

Фотопятница. 12 моментов Дня рождения столицы, или Ода любимому городу

Так какой же он, Вильнюс?

Он — непростой.

Фотопятница. 12 моментов Дня рождения столицы, или Ода любимому городу

Он — с богатой историей.

Фотопятница. 12 моментов Дня рождения столицы, или Ода любимому городу

Он — космополитичный.

Фотопятница. 12 моментов Дня рождения столицы, или Ода любимому городу

Он — разный.

Фотопятница. 12 моментов Дня рождения столицы, или Ода любимому городу

Он — многослойный.

Фотопятница. 12 моментов Дня рождения столицы, или Ода любимому городу

Он — красивый.

Фотопятница. 12 моментов Дня рождения столицы, или Ода любимому городу

Он — креативный.

Фотопятница. 12 моментов Дня рождения столицы, или Ода любимому городу

Он — наш любимый Вильнюс!

Фотопятница. 12 моментов Дня рождения столицы, или Ода любимому городу

Это — часы, отсчитывавшие время до 700-летия города. Увы, они больше точными не будут. Зато день рождения города теперь можно праздновать целый год!

Фотопятница. 12 моментов Дня рождения столицы, или Ода любимому городу

Материал предоставил Ярослав Сизов

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