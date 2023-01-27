Фотопятница. 12 моментов Дня рождения столицы, или Ода любимому городу

25 января Вильнюс торжественно отметил свой юбилей. Те, кто хочет принять участие в праздничной феерии столичного 700-летия, еще могут посетить Фестиваль света. А мы в сегодняшнем выпуске «Фотопятницы» с Ярославом Сизовым и его блогом Slava’s Blog предлагаем вспомнить настроение и несколько ярких моментов Дня рождения столицы.
Столице исполнилось 700 лет! С Днем рождения, Вильнюс!
Обратите внимание на мягко крадущегося волка, он в судьбе города принял самое непосредственное участие — угораздило же волка присниться Гедиминасу!
Так вот, фестиваль света подарил множество вариантов Ратуши.
Так какой же он, Вильнюс?
Он — непростой.
Он — с богатой историей.
Он — космополитичный.
Он — разный.
Он — многослойный.
Он — красивый.
Он — креативный.
Он — наш любимый Вильнюс!
Это — часы, отсчитывавшие время до 700-летия города. Увы, они больше точными не будут. Зато день рождения города теперь можно праздновать целый год!