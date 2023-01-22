700-летие Вильнюса. Столичные рестораны подготовили сюрприз ко дню рождения города

Уже в среду, 25 января, столица будет отмечать свой 700-й день рождения, который обещает стать грандиозным событием. Юбилею Вильнюса посвящается множество самых разных мероприятий. Это фестивали, концерты и выставки, интерактивные игры и другие мероприятия. А столичные рестораны предлагают жителям и гостям города получить еще и гастрономические впечатления.

Почти 20 ресторанов и кафе подготовили эксклюзивные предложения, которые предлагают познакомиться с кухней Вильнюса сегодняшнего дня и далекого прошлого. По словам главы агентства Go Vilnius Инги Романовскене, современную вильнюсскую кухню можно назвать настоящим гастрономическим сокровищем.

«В столице можно познакомиться с кухней самых разных стран — от Японии, Индии или Непала до Франции, Германии, Италии, Мексики, Израиля и других. В то же время здесь бережно хранится и национальное наследие, уникальные гастрономические открытия нашего края. Юбилей Вильнюса — это прекрасная возможность познакомиться с кухней столицы и вспомнить ее глубокие исторические корни», — говорит Инга Романовскене.

Атмосфера средневекового Вильнюса, кухня литовской знати

Если бы литовцев попросили назвать национальное блюдо страны, многие в первую очередь назвали бы цеппелины, холодный борщ и картофельную запеканку. Однако эти блюда стали популярными в Литве только в XIX веке. Коллектив столичного ресторана Lokys приглашает отправиться в кулинарное путешествие по Великому княжеству Литовскому и отведать блюда из литовской кухни вельмож. По словам представителя ресторана Юргиты Кершулене, литовские кулинарные традиции намного глубже, чем кажутся на первый взгляд.

«В Средневековье в Литве устраивались пиры с блюдами, которые были роскошными и не уступали кухням других европейских стран».

Ресторан Lokys предлагает дегустацию литовских блюд, которая и напоминает о далеком прошлом страны, и знакомит с теми дарами леса и дичью, которые были на столе литовцев с древних времен. Блюда можно дегустировать самостоятельно, а можно в сопровождении профессионального гида, который будет рассказывать старинные гастрономические истории, раскрывать способы приготовления блюд. К слову, ресторан Lokys находится в старинном помещении, которое еще хранит память о великих князьях страны. Ведь самая старая часть здания построена еще в XV веке.

Княжеские десерты и запах охоты

Охота была одним из любимых занятий князей, живших в Вильнюсе. Согласно историческим источникам, у Радзивиллов были даже охотничьи угодья на территории нынешнего Жверинаса. Поэтому по случаю дня рождения города ресторан Amatininkai приглашает пировать, как князья после охоты. Директор ресторана Бируте Марозайте рассказывает, что клиентам заведения предлагают меню «Пир железного волка».

«В меню застолья входит «карка», напоминающая о свежей добыче, популярный десерт князей – огурцы с медом и творожными хлопьями, а также кувшин медового кваса», — рассказала Бируте Марозайте.

К юбилею Северного Иерусалима – еврейские блюда

Люди еврейской национальности поселились в Вильнюсе еще во второй половине XVI века, и в скором времени их число значительно увеличилось. В городе открывались еврейские магазины, фирмы и культурные заведения. А жители столицы постепенно перенимали кулинарные традиции евреев и начинали использовать их рецепты в своей кухне. В честь 700-летия Вильнюса кафе Beigelių krautuvėlė предлагает попробовать еврейские блюда и познакомиться с культурой народа через гастрономические впечатления. По словам представителя Beigelių krautuvėlė Елены Семеновой, блюда, выбранные для празднования юбилея, позволят проникнуться атмосферой еврейского Вильнюса.

«Вильнюсцы и гости города смогут попробовать особо полюбившиеся литовцам еще в XIX веке форшмак, яичницу шакшука, тушеную говядину чолнт. А тем, кто захочет побаловать себя десертами, мы предлагаем сваренную в меду сладость тейглах, имберлах и ставшие очень популярными бейгели», – рассказывает Елена Семенова.

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