Афиша. Рождественская музыка, почта, каток, а также необычная елка и другие мероприятия ближайших дней

Kristupo Kalėdos: шесть хоров, орган, рождественская музыка и встреча в «Ла Ла Ленде». В столице проходит традиционный Рождественский фестиваль, который продлится до 8 января. Во время фестиваля в костеле Св. Казимира состоится цикл бесплатных концертов «Вифлеемская звезда». А 13 декабря на один вечер костел Св. Екатерины (Котрины) превратится в волшебный «Ла Ла Ленд». На все концерты в костеле Св. Казимира вход бесплатный, начало в 13 часов. Подробнее о фестивале

В Каунасе начала действовать бесплатная рождественская почта. Каунасское городское самоуправление поделилось инструкциями, как поздравить близких и родных.

«Выберите бесплатную праздничную открытку (их можно найти во всех «куполах», расположенных на Ратушной площади). Напишите свои самые теплые и добрые пожелания. Отправьте их рождественской почтой, и город позаботится о том, чтобы они дошли до членов семьи или друзей, живущих в самых дальних уголках Литвы», — пишет самоуправление.

Подробнее о развлечениях в Рождественском городке Каунаса.

В Железнодорожном парке в столице появилась уникальная Рождественская елка. Она изготовлена из остатков рельсов разной длины. Высота елки — 262 см, вес — почти полторы тонны. Эта необычная елка — единственная в своем роде в Литве, а может быть и в мире. Ее автор — инженер компании Voestalpine Railway Systems Саулюс Витартас. Ожидается, что Рельсовая рождественская елка заинтересует посетителей и побудит их творчески подходить к рождественским украшениям, выбирая в том числе и материалы, уже бывшие в употреблении.

В Вильнюсе, в районе Паупис, появились скульптуры снежных людей. Как рассказал один из их создателей Эгидиюс Сисас, «все очень просто, ведь это Паупис. А если серьезно, то мы хотим избежать рождественских шаблонов, ищем новые решения. Вот в этом году появились невиданные ранее снежные люди. А им понравился Паупис, они решили остаться здесь на праздники».

Зрелищный и невиданный ранее световой фестиваль «Книга джунглей» приглашает всех очутиться в сказке в Ботаническом саду Университета Витаутаса Великого в Каунасе со 2 декабря. Более 200 подсвеченных фигур представлены на выставке впервые. Все они были созданы специально для этого мероприятия, основанного на знаменитой легенде о мальчике Маугли из джунглей. Здесь есть стая волков с Акелой во главе, медведь Балу с Маугли на спине, пантера Багира, злой тигр Шерхан и его приятель шакал, а также другие известные персонажи.

Сегодня в Лукишской тюрьме открылся Вильнюсский каток. «Вильнюсский каток 2.0» будет работать до конца февраля. Цена билета составит 6 евро для взрослого, 4 евро для пенсионеров и детей до 18 лет. Семейный билет для семьи из трех человек будет стоить 10 евро.

В пятницу, 2 декабря, Алитус завершит год в качестве Культурной столицы Литвы праздничным мероприятием и зажжением огней на городской елке. Тех, кто будет присутствовать на празднике — или следить за ним во время прямой трансляции, — ждут волшебная Рождественская сказка, лазерное шоу, музыка и танцы и, конечно же, Kalėdų senelis. Начало праздника в 17:30.

В пятницу, 2 декабря, Висагинская публичная библиотека (Седулинос ал. 14/3) проводит презентацию проекта «Песочная АРТ-терапия для психологической реабилитации детей и подростков». Можно будет увидеть выставку детских работ, демонстрацию песочной анимации и даже попробовать порисовать песком. Начало в 17:30.

На Ратушную площадь Кретинги прибыла Рождественская елка. Огромную 15-метровую серебристую ель подарила городу Неринга Биченкене. Она рассказывает, что елка около 20 лет росла во дворе ее дома, и расставаться с ней было непросто. Зато радостно, что теперь елочка принесет радость всем горожанам. Она будет украшена гирляндой из 20 тыс. белых лампочек и 300 серебристых шаров. Огни на елке зажгутся в субботу в 17 часов, а праздничные мероприятия в Кретинге будут продолжаться с пятницы, 2 декабря, до воскресенья.

Паланга готовится к открытию Рождественского сезона. Весь декабрь в Курхаусе будут проходить концерты, спектакли и киновечера, мастер-классы по декорированию рождественских пряников, вязанию снежинок и упаковке таких подарков. В пятницу, 2 декабря, в 18 часов состоится космическое шоу зажжения огней на елке возле Курхауса. А в субботу, 3 декабря, тоже в 18 часов, зажжется и елочка на пешеходном бульваре Швянтойи. Подробности

В воскресенье, 4 декабря, энтузиасты активного образа жизни Allride Nomads проводят бесплатный пеший поход по маршруту Жверинас – Каролинишкес – Гуделяй – Пилайте (около 17 км). Старт в 9:30 возле Национальной библиотеки: https://goo.gl/maps/t5ZtmbuhbXwvQUD67 Финиш — около 13:00 — 14:00 на автобусной остановке Пилайте. В программе: холмы Каролинишского заповедника, обрывистые берега Нериса и панорамный вид на Лысой горе, мост галстуков, курган, датируемый первым тысячелетием, восстановленные ветряная и водная мельницы, лесные пейзажи, озера, ручьи и деревянный мостик. Участвовать могут все желающие, дети с 12 лет должны быть в сопровождении взрослых. Экипировка походная, одежда теплая и удобная, термос с горячим напитком и перекус на обед и т.д. Подробности

В наступающие выходные зажгутся огни на елках многих городов Таурагского края: 2 декабря в Шилале, 3 декабря — в Таураге и Юрбаркасе, 7 декабря — в Пагегяй. В Таураге церемония зажжения огней рождественской елки пройдет на Замковой площади города 3 декабря в 17 часов. Вечер начнется с анимационной рождественской сказки для всей семьи и продолжится концертом.