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Ана де Армас и Крис Эванс спасают свои жизни на втором свидании в трейлере «Без ответа».

Автор Эвелина Никанорова
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Первый трейлер романтического фильма «Без ответа» (Ghosted) обнародовал видеосервис Apple TV+.

Главный герой — простой фермер из английской глубинки Коул (Крис Эванс), который с первого взгляда влюбляется в очаровательную и загадочную незнакомку Сэди (Ана де Армас).

Девушка отвечает ему взаимностью, но после первого свидания перестает отвечать на звонки и сообщения. Тогда влюбленный Коул решает сделать ей сюрприз и отправляется в Лондон. Но вместо второго свидания он оказывается в водовороте шпионских разборок международного масштаба, ведь Сэди – секретный агент.

В фильме режиссера Декстера Флетчера также снялись Эдриан Броуди, Майк Мо, Эми Седарис, Тейт Донован, Тим Блейк Нельсон и др.

Премьера состоится на Apple TV+ 21 апреля.

Источник: InterMedia

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